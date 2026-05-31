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游泳｜周日环地中海煞科 何诗蓓再一日两战50、200自争「双冠」

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更新时间：11:20 2026-05-31 HKT
发布时间：11:20 2026-05-31 HKT

一连三站的环地中海游泳系列赛周六在巴塞隆拿站展开最后一站比赛，在头2站已累积了3金2银的何诗蓓（Siobhan），周六凌晨在女子100米自由泳决赛以52秒53取得银牌，连续3站在此赛项败给荷兰的应届世界冠军史坦贝根（Marrit Steenbergen），周日煞科日，Siobhan 再次一日两战，争取继上周后，再次称霸50米及200米自由泳；奥运男将何甄陶在主项50米自由泳决赛以22秒01夺铜，这亦是他连续3年环地中海都有奖牌落袋。

Siobhan（右）十分享受在环地海的每一站比赛。Siobhan Ig图
Siobhan（右）十分享受在环地海的每一站比赛。Siobhan Ig图
Siobhan周日凌晨在巴塞隆拿站的女子１００米自由泳夺银。直播截图
Siobhan周日凌晨在巴塞隆拿站的女子１００米自由泳夺银。直播截图

环地中海系列赛的3站比赛，安排在9日内完成所有3站比赛（包括第一站的摩纳哥、第二站卡内、第三站巴塞隆拿），对泳手的体能及意志是一大挑战，但似乎没难倒28岁的Siobhan，自去年11月全运会时宣布参加今年9月爱知名古屋亚运会，她开始四出参赛，寓赛于操，包括她近年都没缺席的环地中海系列赛。

来到周六凌晨巴塞隆拿的首天决赛，Siobhan先参加100米自由泳，在上2站的荷兰劲敌史坦贝根继续有参赛，大家都预期是她们二人的竞争，上2站都屈居亚军的Siobhan在决赛跟史坦贝根叮当马头，双方守住头2位，最终Siobhan以52秒53夺亚、史坦贝根以刷新巴塞隆拿站纪录的51秒97夺冠，旧纪录是瑞典名将丝祖唐于2017年同一地方所做的52秒28。另一位年仅21岁 的荷兰泳手Milou van Wijk以53秒85得铜牌。

暂已有3金3银在手的Siobhan周日出战最后一天巴塞隆拿站比赛，根据报名表，她将参加50米及200米自由泳，看她能否如上周一样能一日双战兼双金。

何甄陶（右）在５０米自由泳决赛中。直播截图
何甄陶（右）在５０米自由泳决赛中。直播截图
直播截图
直播截图
直播截图
直播截图
直播截图
直播截图

男子组方面，由两届奥运代表何甄陶（Ian）「破冰」为香港男子组开斋，在50米自由泳决赛以22秒01夺得铜牌，Ian延续在近三届环地中海系列赛都有奖牌落袋。

男子50米自由泳的冠、亚军分别是美国的Quintin McCarty（21秒70）及塞尔维亚的Andrej Barna（21秒78）。赵浩俊在男子200米蛙泳初赛以2分15秒10位列第9，未能跻身决赛。

记者：徐嘉华

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