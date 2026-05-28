UJR世界跳绳系列赛中国香港站｜苏泳而神级统治 率Red Goat卫冕团体总冠军

「UJR 世界跳绳系列赛2026（中国香港站）」一连两日移师九龙城广场举行。今次是赛事连续第二年走进大型商场举办，吸引近千名市民驻足观赏，现场气氛热烈。备受瞩目的个人花式项目，港队女队长苏泳而代表Red GOAT出战，第一轮便遇上苏芷柔做出「内转后手后空翻」等多个高难度花式的挑战，最终凭更流畅的演绎以117比112成功淘汰对手晋级，其后再以118比95淘汰次圈对手俞巧澄，并于决赛凭着稳定表现以105比96击败港队师妹余嘉岚夺冠。

其后苏泳而再于女子个人速度、团体表演赛（Team Show）相继夺金，交互绳花式赛（Double Dutch Fusion）夺银，连同1X60交互绳速度赛亦曾于准决赛轮换登场，让队友戚本熹保留体力于决赛成功夺金，苏泳而个人便为Red Goat带来90分，最终Red GOAT 以121分卫冕团体总冠军。

何键熹双加时夺男子个人速度冠军

男子个人速度赛亦斗得难分难解，决赛何键熹一度以为以98分夺冠，惟经视象裁判（VAR）判定后，何梓熙亦以98分打成平手，比赛进入加时重赛，其后二人分别以103比103再次打成平手，Red Goat队尝试运用挑战权（每队只限一次）要求视象审核，惟最终挑战失败维持原判，赛事再次进行第二次加时，最后何键熹以104比103击手何梓熙成功夺冠。

张嘉汛一分险胜花式称王

男子个人花式赛经抽签后，次圈便由张嘉汛及戚本熹对战提早上演决赛戏码，最后张嘉汛以114比113分以一分险胜戚本熹晋级，决赛对战刚获最有进步男子运动员奖的朱浚熙，首次做出「内转后空TJ」及「后手翻兔跳」等高难度动作，再次以

1 分的差距险胜，成功问鼎冠军。

首次引入AI裁判及VAR 备战8月UJR世界杯

本次赛事共吸引350 位本地跳绳高手同场竞技，赛项分为「普及项目 (Sport For All)」及「UJR 世界系列赛 (UJR World

Series)」。其中最受瞩目的「世界系列赛」采用淘汰制形式进行，竞争激烈，极具观赏性。中国香港跳绳体育联会主席梁健璋表示：「今年8月将派出近150名跳绳运动员到西安参加UJR跳绳世界杯。是次香港站赛事正好作为港队出征前的关键前哨战，助运动员以最佳状态备战国际大赛。同时，本次赛事是香港首次引入AI裁判及视象裁判（VAR）协助执法，令执法水平提高，同时现场观众亦可一起透过视象裁判的电子屏幕计算运动员的成续，气氛热烈。