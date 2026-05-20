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法网｜狂轰15球Ace力挫对手 黄泽林闯第3圈距正赛一步之遥

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更新时间：23:40 2026-05-20 HKT
发布时间：23:40 2026-05-20 HKT

香港网球「一哥」黄泽林（Coleman）周三继续出战法国网球公开赛外围赛次圈赛事，迎战世界排名第162位的29岁捷克球手哥拿（Zdenek Kolar）。Coleman今仗再度经历三盘激战，最终以7:5、2:6、6:1力克对手，勇闯外围赛第三圈，距离连续两年杀入法网正赛仅一步之遥。

硬撼泥地专家 盘末破发先拔头筹

哥拿堪称「泥地专家」，职业生涯曾夺得6项泥地ATP挑战赛冠军。双方首盘随即陷入胶著，互保发球局战至6:5。在关键的第12局，Coleman顶住压力，一鼓作气成功破发，以7:5先下一城。不过，哥拿在第二盘展现出泥地专家的实力，两度打破Coleman的发球局，以6:2扳回一盘。

决胜盘势如破竹 迎战玻利维亚小将争出线

回到统一起跑线后，黄泽林在决胜的第三盘迎来大爆发。他凭借强劲的发球频频得分，单盘打出6个「Ace球」，全场比赛更轰出15个「Ace球」，气势如虹地连下5局，最终以6:1势如破竹拿下第三盘，总盘数2:1强势淘汰对手。

顺利晋级外围赛第三圈后，Coleman距离连续两届跻身法网正赛只差最后一关。他将于下一圈迎战世界排名第178位的21岁玻利维亚小将安祖路（Juan Carlos Prado Angelo），力争再创香港网坛历史。
 

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