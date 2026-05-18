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世界女子桌球锦标赛｜吴安仪四强不敌英格兰名将伊云丝 无缘决赛

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更新时间：22:41 2026-05-18 HKT
发布时间：22:41 2026-05-18 HKT

现正在东莞举行的世界女子桌球锦标赛今日（18号）完成了2场准决赛，香港「四眼Cue后」吴安仪在4强对12届世界女子桌球冠军、英格兰的伊云丝（Reanne Evans）未能打出应有水平，除了在第2局以85:22拿过一分外，其余都未能取得胜局，以1:5（0:75、85:22、7:74、10:91、29:73、28:83）败阵，无缘决赛。

安仪及伊云丝都是老对手，可惜安仪今仗未能发挥水平。WWS FB图
安仪及伊云丝都是老对手，可惜安仪今仗未能发挥水平。WWS FB图
WWS FB图
WWS FB图

安仪今季的女子桌球比赛表现十分出色，今年2月及3月连夺比利时锦标赛及英国女子桌球公开赛的，来到世锦赛也有不俗的发挥，先在小组赛不失一局首名出线32强，并以3:2胜国家队的Li Bi Han、16强以4:1胜泰国的Siripaporn Nuanthakhamjan以及8强以4:2胜国家队的Liu Zi Ling；到准决赛面对40岁的英国名将伊云丝，港将未能发挥应有水平下出局。

4强戏码之一，由前世界冠军Mink（左）对18岁师妹Channoi。WWS FB图
4强戏码之一，由前世界冠军Mink（左）对18岁师妹Channoi。WWS FB图

胜方的伊云丝正力争其个人第13座世界女子桌球锦标赛后冠，她最近一次夺冠是2019年那一届，而今次杀入久违了的决赛，是伊云丝相隔4届后的第一次；她的决赛对手是2025年世界女子桌球U21锦标赛的冠军、来自泰国的Panchaya Channoi，这位18岁球手在今仗备受关注，她先在8强爆冷以4:3击败争取「三连冠」的国家队名将白雨露，再在今午（18号）的4强以5:3击败前世界冠军、同来自泰国的Mink Nutcharut，周二对经验丰富的伊云丝将是一大挑战。

18岁的Channoi首次跻身世界女子桌球锦标赛的决赛。WWS FB 图
18岁的Channoi首次跻身世界女子桌球锦标赛的决赛。WWS FB 图

值得一提，Channoi今晚（18号）在同一场出战U21世锦赛的决赛对国家队的Wang Ruotong。


记者：徐嘉华

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