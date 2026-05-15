东莞世界女子桌球锦标赛｜吴安仪小组赛不失一局首名出线周六淘汰赛

香港「四眼Cue后」吴安仪现正在东莞参加世界女子桌球锦标赛，近月状态大勇的 她周四晚完成小组赛后，以不失一局录得4战4胜，肯定以小组首名出线周六展开的32强淘汰赛，冀能重夺失落了五届的冠军宝座。

大会宣传海报。WWS FB图

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吴安仪在小组赛不失一局完成4场比赛。WWS FB图

香港队今次派出17位桌球女将参加，被寄予厚望的安仪在今年2月及3月分别夺得比利时女子桌球锦标赛及英国女子桌球公开赛的冠军，状态不容怀疑，来到世界女子桌球锦标赛的小组赛，安仪未逢敌手，全部以3:0击败同组4位国内的选手，其中一场对蒙古的Ariunaa Baatar时，安仪曾打出一Cue 83度，是截至周四，是第2高的度数，前世界冠军、泰国的Mink Nutcharut，她曾打出一Cue 89度。

白雨露是上两届的冠军。WWS FB图

曾于2015、2017及2018夺得世界女子桌球锦标赛冠军的安仪，在过去5届都未能打入决赛；周五是最后一天的小组赛，安仪可以休息一天，在周六淘汰赛再一展身手。

香港今仗派出多人到东莞比赛。黄SIR FB 图

在17位港将中，有4位年龄介乎9岁至14岁的U14新力军，港队教练之一的黄德华（Alan）表示：「因为赛事在东莞举行，从香港来这里好方便，所以我们想给多些机会这班小朋友参加大型赛事，从中吸收经验。」

4位U14新力军包括9岁的陈芸曦、12岁的刘心怡（2025年U21第二站及第三站冠军、今年U21第一站亚军）、13岁 的陈立言（今年U21第一站冠军）及14岁的蔡欣彤（今年U21第一站季军）。陈立言更与12届世界女子桌球冠军、英格兰名将伊云丝（Reanne Evans）同组，虽然在小组以0:3不敌Reanne，但对年纪轻轻的她来说，是一次难得的经历。

卫冕冠军白雨露。WWS FB图

12届世界冠军伊云丝。WWS FB图

上届亚军MINK。WWS FB图

陈芸曦是今届赛事年纪最细的参赛球手，但表现有板有眼，更在小组跟国内的 Bu Tianyi对垒时，在对方身上拿下一局；刘心怡亦跟世界排名第5的英格兰球手Rebecca Kenna 同组，亦在对方手上拿下了2局，打足5局下才以2:3下马。

记者：徐嘉华