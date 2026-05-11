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帆船｜「Volvo 春季帆船赛」圆满煞科 三代港将同场较量

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更新时间：18:16 2026-05-11 HKT
发布时间：18:16 2026-05-11 HKT

一连两日由香港游艇会主办的「Volvo 春季帆船赛」周日（10 日）煞科，意味著 2025 至 2026 帆船赛季正式结束。两日共举行三场赛事，以维港东面作比赛航道，录得约 450 名帆船好手、95 艘不同型号及级别的帆船参加，分别在三个「大帆船组别」以及八个「级别帆船」中竞逐各项奖项。

「Volvo 春季帆船赛」为每年帆船赛事的重头戏之一，每年吸引很多前港队的运动员参与，今次更有三个不同年代的前港队运动员同场较量。离开港队只有一年时间的林启朗（Christopher），跳出以往港队训练的 29er 和 49er 型帆船，改以 VX One 型 Sportsboat 开展他下一个帆船旅程。因为学业缘故，他今个赛季并未有参与太多赛事，但他形容整体感觉很好：「现时比赛的节奏轻松得多，不似以往港队时期般的大压力，令我更享受比赛，很好玩。」最终「Serendipity」在 Sportsboat 级别夺得第一名。

离开港队只有一年时间的林启朗（左），跳出以往港队训练的29er和49er型帆船，跟拍档 Patrick M B Pender 以 VX One 型号的 Sportsboat 开展他下一个帆 船的旅程。公关图片
离开港队只有一年时间的林启朗（左），跳出以往港队训练的29er和49er型帆船，跟拍档 Patrick M B Pender 以 VX One 型号的 Sportsboat 开展他下一个帆 船的旅程。公关图片

同样出战 Sportsboat 级别的，还有 2014 年仁川亚运铜牌得主汤洁芳。她今个赛季以 Magic 型号帆船「凤凰号」参赛多场赛事，她表示对今个赛季的整体表现满意：「今个赛季其他同型号帆船的参赛者进步了不少，令比赛愈来愈激烈，我们也很努力去比赛，幸好成绩也不错。」她又表示，现时的队友已经合作两年，彼此之间的沟通亦有所进步。「凤凰号」在 Sportsboat 级别夺得第二名。

2014 年仁川亚运铜牌得主汤洁芳（最右），其坐阵的「凤凰号」在 Sportsboat 级别夺得第二名。公关图片
2014 年仁川亚运铜牌得主汤洁芳（最右），其坐阵的「凤凰号」在 Sportsboat 级别夺得第二名。公关图片

现任中国香港帆船运动总会会长、兼 1994 年亚运铜牌得主张美娴，则出战 Etchells 级别赛事。她表示今个赛季参赛时间不多，但下一个赛季希望能投入更多时间训练，因为 Etchells 世界锦标赛 2027 将于香港举行，她亦希望争取入围赛事。她出战的「Meihem 号」在 Etchells 级别中以第七名完成。此外，第二日赛事适逢母亲节，有帆船好手荣升妈妈后，放下帆手身份，带同女儿到现场支持爸爸参赛。

现任中国香港帆船运动总会会长、1994年亚运铜牌得主张美娴（最右）出战 Etchells 级别赛事。公关图片
现任中国香港帆船运动总会会长、1994年亚运铜牌得主张美娴（最右）出战 Etchells 级别赛事。公关图片

「Rampage 38 号」成员 Isamu Sakai 与太太 Elise Sakai 同属帆船好手。Elise 自生育后便未有参与帆船比赛，而太太与女儿则前来支持比赛。Isamu 表示：「比赛过后会好好庆祝母亲节。」

「Rampage 38 号」成员 Isamu Sakai 与太太 Elise Sakai 本同属帆船好手，Elise 自生育后便未有参与帆船比 赛，Isamu 说赛后要带同太太和女儿庆祝母亲节。公关图片
「Rampage 38 号」成员 Isamu Sakai 与太太 Elise Sakai 本同属帆船好手，Elise 自生育后便未有参与帆船比 赛，Isamu 说赛后要带同太太和女儿庆祝母亲节。公关图片

「春季帆船赛」有逾百年历史，起初被称为「闭幕帆船赛」或「闭幕巡航」，是香港游艇会早期每年举办的恒常赛事之一。「闭幕巡航」后来改名为「闭幕帆船赛」，一九八五年再次改名为「春季帆船赛」

总结香港游艇会在 2025 至 2026 帆船赛季的「成绩表」，会方举办了多项赛事，包括开锣赛 ─「秋季帆船赛」、「香港环岛大赛」、「中国海帆船赛」、「香港帆船赛周」及「女子舵手赛」等等，使帆船运动在本港得以持续发展、普及化，令普罗大众更容易接触到帆船运动。黄昏系帆船赛将于六月开始，而 2026 至 2027 年帆船赛季则会于九月以「秋季帆船赛」开锣，揭开新
一年的帆船战幔。

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