帆船｜「Volvo 春季帆船赛」圆满煞科 三代港将同场较量

一连两日由香港游艇会主办的「Volvo 春季帆船赛」周日（10 日）煞科，意味著 2025 至 2026 帆船赛季正式结束。两日共举行三场赛事，以维港东面作比赛航道，录得约 450 名帆船好手、95 艘不同型号及级别的帆船参加，分别在三个「大帆船组别」以及八个「级别帆船」中竞逐各项奖项。

「Volvo 春季帆船赛」为每年帆船赛事的重头戏之一，每年吸引很多前港队的运动员参与，今次更有三个不同年代的前港队运动员同场较量。离开港队只有一年时间的林启朗（Christopher），跳出以往港队训练的 29er 和 49er 型帆船，改以 VX One 型 Sportsboat 开展他下一个帆船旅程。因为学业缘故，他今个赛季并未有参与太多赛事，但他形容整体感觉很好：「现时比赛的节奏轻松得多，不似以往港队时期般的大压力，令我更享受比赛，很好玩。」最终「Serendipity」在 Sportsboat 级别夺得第一名。

离开港队只有一年时间的林启朗（左），跳出以往港队训练的29er和49er型帆船，跟拍档 Patrick M B Pender 以 VX One 型号的 Sportsboat 开展他下一个帆 船的旅程。公关图片

同样出战 Sportsboat 级别的，还有 2014 年仁川亚运铜牌得主汤洁芳。她今个赛季以 Magic 型号帆船「凤凰号」参赛多场赛事，她表示对今个赛季的整体表现满意：「今个赛季其他同型号帆船的参赛者进步了不少，令比赛愈来愈激烈，我们也很努力去比赛，幸好成绩也不错。」她又表示，现时的队友已经合作两年，彼此之间的沟通亦有所进步。「凤凰号」在 Sportsboat 级别夺得第二名。

2014 年仁川亚运铜牌得主汤洁芳（最右），其坐阵的「凤凰号」在 Sportsboat 级别夺得第二名。公关图片

现任中国香港帆船运动总会会长、兼 1994 年亚运铜牌得主张美娴，则出战 Etchells 级别赛事。她表示今个赛季参赛时间不多，但下一个赛季希望能投入更多时间训练，因为 Etchells 世界锦标赛 2027 将于香港举行，她亦希望争取入围赛事。她出战的「Meihem 号」在 Etchells 级别中以第七名完成。此外，第二日赛事适逢母亲节，有帆船好手荣升妈妈后，放下帆手身份，带同女儿到现场支持爸爸参赛。

现任中国香港帆船运动总会会长、1994年亚运铜牌得主张美娴（最右）出战 Etchells 级别赛事。公关图片

「Rampage 38 号」成员 Isamu Sakai 与太太 Elise Sakai 同属帆船好手。Elise 自生育后便未有参与帆船比赛，而太太与女儿则前来支持比赛。Isamu 表示：「比赛过后会好好庆祝母亲节。」

「Rampage 38 号」成员 Isamu Sakai 与太太 Elise Sakai 本同属帆船好手，Elise 自生育后便未有参与帆船比 赛，Isamu 说赛后要带同太太和女儿庆祝母亲节。公关图片

「春季帆船赛」有逾百年历史，起初被称为「闭幕帆船赛」或「闭幕巡航」，是香港游艇会早期每年举办的恒常赛事之一。「闭幕巡航」后来改名为「闭幕帆船赛」，一九八五年再次改名为「春季帆船赛」

总结香港游艇会在 2025 至 2026 帆船赛季的「成绩表」，会方举办了多项赛事，包括开锣赛 ─「秋季帆船赛」、「香港环岛大赛」、「中国海帆船赛」、「香港帆船赛周」及「女子舵手赛」等等，使帆船运动在本港得以持续发展、普及化，令普罗大众更容易接触到帆船运动。黄昏系帆船赛将于六月开始，而 2026 至 2027 年帆船赛季则会于九月以「秋季帆船赛」开锣，揭开新

一年的帆船战幔。