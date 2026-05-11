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世界乒乓球团体锦标赛｜中国男乒3：0力挫日本 第24次封王创历史

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更新时间：06:50 2026-05-11 HKT
发布时间：06:50 2026-05-11 HKT

世界乒乓球团体锦标赛，中国男乒于决赛以3：0击败日本，第24次封王创历史。

这个冠军对中国而言来之不易，是他们堪称近年最曲折的世乒赛征程之一。中国于小组赛先后不敌韩国和瑞典。然而踏入淘汰赛，中国展现出冠军本色，在决赛硬撼日本时表现出最佳的状态。

张本智和为日本打头阵，领先两局下反负梁端昆。路透社
张本智和为日本打头阵，领先两局下反负梁端昆。路透社
中国男乒第24次封王创历史。路透社
中国男乒第24次封王创历史。路透社
中国男乒3：0日本。路透社
中国男乒3：0日本。路透社
梁靖昆硬撼张本智和，为中国取下关键的头场胜利。路透社
梁靖昆硬撼张本智和，为中国取下关键的头场胜利。路透社

梁靖昆落后两局下反胜张本智和

国乒以梁靖昆打头阵面对张本智和。张本智和以速度和侵略打法压制梁靖昆，后者先先以8：11、4：11连负两局，战至第3局甚至面对赛点的绝境。教练王皓提示梁靖昆放慢节奏，迫使张本智和自行提速，梁靖昆因战术调整稳住阵脚，连追两局11：9、13：11。来到决胜局，梁靖昆一度落后3：8，但他之后连追8分、以11：8反胜，总局数反胜3：2，为国乒先赢第一场。

王楚钦击败松岛辉空

第二场，国乒派出王楚钦力战松岛辉空。松岛辉空开局表现积极，先取一局11：8，更差点再拿下第二局，逼使王楚钦叫暂停。王楚钦之后顶住压力，「刁时」以12：10扳平局数后，逐渐掌控战局，之后再赢11：2、11：9，以局数3：1为国乒拿下第二场。

林诗栋三号位出战奏效

第三场，由林诗栋面对户上隼辅。为避免与张本智和正面交锋，加上林诗栋斗户上隼辅的战绩占上风，他今场获派三号位出战，最终以稳健表现印证了这个战术安排得宜。林诗栋以11：9、11：5、7：11、11：9，局数以3：1击败户上隼辅。国乒最终以场数3：0横扫日本，队史第24次封王创下历史。

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