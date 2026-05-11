香港田径锦标赛｜同门师姐妹陈佩琦 庾沛怡齐破100米PB 亚运个人赛入场券十拿九稳

一连2日的香港田径锦标赛周日在湾仔运动场落幕，本赛是最后一个达爱知名古屋亚运会参赛标准的比赛，在这诱因下，不少港将都做出个人最佳（PB），女子组有100米短跑两位同门师姐妹陈佩琦及庾沛怡，乘著湾仔场的「靓风」取得个人单项的正选位置，佩琦在决赛跑出PB的11秒65，跟林安琪的香港纪录只差0.03秒夺冠，亚军的沛怡以11秒79刷新香港青年纪录（旧纪录是11秒84）。

陈佩琦（右一）在决赛跑出个人PB夺冠。徐嘉华摄

徐嘉华摄

庾沛怡（左一）在早上100米准决赛平香港青年纪录时，队友们都为她感到高兴。徐嘉华摄

26岁的陈佩琦近一年在亚运资格排名中位列第一，但她表示不敢掉以轻心，她说每一枪都出尽「奶力」：「经历上一届（2023年杭州亚运会）临尾给队友以较佳的『时间』取走亚运个人赛资格，所以今年也一直不敢放松，每一枪都出尽奶力去跑，没想过自己去了新环境4个月左右（指换了教练）就跑到这时间，自己在这段日子成长得好快。」

佩琦周日跑出的PB，跟林安琪于2019年所跑的11秒62香港纪录只相差0.03秒，她也表示：「这些年都说要破港绩，现在终于靠近很多，现在一步步改善自己的弱项，只要自己没病没伤，我相信自己可以做到（指刷新港绩），好希望在亚运能争入决赛。」

佩琦表示自己志不在只破港绩，希望跑出11秒5以内的时间。值得一提，佩琦周日也参加60米决赛，并以7秒48夺冠，她说主要是找回起跑的感觉。

年仅19岁的庾沛怡凭著一棵「我要入亚运个人项目」的决心，先在同日早上的100米准决赛以11秒84平了香港青年纪录，赛后高举V字手势，她继而在下午的决赛，乘著靓风（顺风＋1.9）跑出刷新自己PB的11秒79得季军（亚军是来自新加坡的Tan Elizabeth Ann Shee Ru）。她赛后开心的说：「早上我跑到平香港青年纪录的11秒84时是顺风＋2.0，我心想是自己好彩而不是实力做到，但刚刚的决赛虽然都是靓风（＋1.9），但跑出的时间比之前快，所以好满意。」

三位师姐妹包办女子100米跑本地三甲，左起亚军庾沛怡、冠军陈佩琦（中）及季军的罗芷元（右）。徐嘉华摄

更开心是这一枪为她赢得亚运的个人赛正选资格，她坦言今年初才开始有追名古屋亚运梦的想法，主要是建基于去年曾跑过一枪11秒89，之后跑过11秒85，但更重要是去年试过在亚锦赛及全运会做「后备」，有点不甘心：「那段时间感觉是练跑要一齐练，但自己没份参加100米个人项目，我同自己说，一定要用我的实力证明我是可以跑到单项及自己可以出到接力，不想再成为后备。」今次美中不足，是11秒79这时间跟8月美国俄纳冈州的世界青少年田径锦标赛的参赛标准还欠0.01秒（11秒78），她希望在7月截标前能达到这标准。

问她下一个PB希望是多少，她笑著回应道：「其实我跑到现在的11秒79已好满足，因为一直只将目标放在香港青年纪录上，要进步0.01都是好难的事，特别是自己曾有一大段时间在11秒89徘徊，感觉好沮丧，没想过今次PB这么多，我希望先再破香港青年纪录，再进一步尝试跑到11月7头或6尾。」

撇除亚军的新加坡选手，头3位本地跑手全是同们师姐妹，除佩琦及沛怡外，还有伤愈复出不久的罗芷元，她今日跑出PB的11秒81位列总排名第4，大有机会出战亚运的接力赛。

其他赛项的成绩如下：

女子400米栏：

周日的香港田径锦标赛产生2项成人组港绩，包括女子400米栏的马颖雯（左二），她以1分00秒75刷新尘封了29年的港绩，旧纪录是温健仪于97年所做的60秒04。徐嘉华摄

马颖雯跟教练爸爸合照。徐嘉华摄

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男子十项全能：

香港田径锦标赛第二个港绩来自男子十项全能的梁承轩（中），他以6537分刷新吴哲颖于2009年所做的6469分。徐嘉华摄

首次穿上港队战衣的梁承轩已有好表现。徐嘉华摄

女子跳高：

男子110米栏：

香港男子110米栏纪录保持者张宏峰今仗以14秒03得亚军。徐嘉华摄

图右边的廖晓朗以13秒75夺得男子110栏冠军，大有机会获得亚运资格。徐嘉华摄

香港男子110米栏的主力，张宏峰（左一）及廖晓朗（左二）很大机会代表香港参加9月亚运会。徐嘉华摄

香港男子110栏三甲：右起：季军的张绍衡（14秒07）、冠军廖晓朗（13秒75）、亚军张宏峰。徐嘉华摄

记者/摄影：徐嘉华