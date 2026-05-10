世界乒乓球团体锦标赛｜孙颖莎独取两分救驾 国家队3:2惊险反胜日本夺七连霸

世界乒乓球团体锦标赛今晚迎来激动人心的收官之战。中国女乒在总场数一度落后1:2的劣势下，凭借孙颖莎及王曼昱在最后两战顶住压力连赢两场，最终在决赛以3:2反胜日本队封后，连续第7届捧起考比伦杯，亦是国乒史上第24次赢得世乒赛女团锦标。

宿敌狭路相逢 国乒首战意外爆冷

本届世乒赛，国乒女团晋级路上可谓所向披靡，除了在淘汰赛阶段对阵波兰时意外失掉1场外，其余赛事均以绝对优势淘汰对手。然而，在决赛迎战连续六届于巅峰碰头的老对手日本队，战况却异常胶著。赛前，日本队刚在4强战中直落3场横扫德国队，士气正盛，力图打破自1971年以来长达55年的世乒赛女团「金牌荒」。

决赛首场即爆出冷门。代表国乒打头阵的王曼昱迎战日本新星张本美和，入局较慢的王曼昱先失两局。尽管她及时调整连追两局扳平，但在关键的决胜局却未能延续气势，以4:11败阵。这不仅让日本队在决赛先拔头筹，更是张本美和在国际赛场上首度击败王曼昱，打破了两人交手「11连败」的魔咒。

孙颖莎强势止血 小将饮恨再陷劣势

面对落后的劣势，国乒「一姐」孙颖莎在第2场挺身而出。她面对日本名将早田希娜未有手软，直落3局为中国队将总比数扳平1:1。

不过，第三场由中国小将蒯曼出战日本削球手桥本帆乃香。面对对手极具韧性的防守打法，蒯曼显得「老鼠拉龟」无从入手，最终以局数1:3饮恨。国乒女团继2024年釜山世乒赛后，再次在决赛陷入1:2落后的出局边缘。

绝地大反击 王曼昱顶住压力「守尾门」

在不容有失的第4场，再度披甲上阵的孙颖莎展现出统治级的表现。面对首场击败队友的张本美和，孙颖莎全场采取高压猛打，连下3城，而孙颖莎在这3局比赛中总共只让张本美和拿到12分，以近乎「派蛋」的姿态为国乒强势扳平总比数2:2，将比赛拖入决胜盘。

迎来终极一战，首场失利的王曼昱重新上阵，与早田希娜展开生死对决。汲取了教训的王曼昱火力全开，甫开赛便打出一波5:0的攻势，并以11:7先下一城。随后她越战越勇，令早田希娜全场苦无破敌之策。最终王曼昱以同样比分11:7再赢一局后，一鼓作气拿下第3局，以直落3局为国家队奠定胜局。

无惧跌宕起伏 孙颖莎归功全体团队

赛后，孙颖莎坦言日本队的整体实力与临场发挥越来越出色，同时亦特别赞扬队友王曼昱在第一场失利后，于决胜盘顶住巨大压力为国乒成功「守住尾门」：「我觉得最后的结果还是非常圆满的，虽然过程跌宕起伏，但这就是竞技体育的魅力吧。」

她总结时将这份来之不易的荣耀归于团队：「感谢到伦敦现场支持国乒的球迷，以及其他中国乒乓球队的队友。这个冠军，虽然场上只有我们三个（在打），但其实属于在座的每一位。」