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杰出学生运动员奖嘉许近千人 佘承轩视剑后家姐为榜样 笑言游水赢佘缮妡

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更新时间：19:53 2026-05-10 HKT
发布时间：19:53 2026-05-10 HKT

香港杰出学生运动员奖2025-2026年度颁奖礼周日（10日）于黄埔号举行。今届奖项一共嘉许近千名来自全港约九成中、小学及特殊学校的杰出学生运动员，其中一位得奖学生，就读拔萃男书院附属小学六年级的泳手佘承轩表示，视身为香港重剑「一姐」 佘缮妡的家姐为榜样，并且笑言自己曾多次赢过家姐。 

今届香港杰出学生运动员奖颁奖礼， 一共嘉许近千名来自全港约九成中、小学及特殊学校的杰出学生运动员，表扬他们在运动路上的努力、坚持与卓越表现。颁奖礼首先是「运动员进场」环节，学生代表身穿整齐校服，按运动项目列队步入会场。随后大会带领全场观众进行热身环节，让学生、家长或嘉宾都跟着伸展手脚。而颁奖礼亦邀请了香港篮坛新星杨博文勉励得奖学生：「 每当我攰𠮶时我就会谂起屋企人，所有支持我嘅人，成个身体、心理、个脑，叫我一直坚持落去，未到最后1秒就千祈唔好放弃。」 

今届香港杰出学生运动员奖的得奖学生之一，就读拔萃男书院附属小学六年级的泳手佘承轩在场分享自己未来的方向和与家姐佘缮妡的相处。佘承轩现时主攻自由式，9月将升读中学，希望入读拔萃男书院继续参加学界赛事。被问到和家姐游泳谁会更快，佘承轩笑言自己任何泳式都比家姐更胜一筹。当问他变相赢了香港重剑「一姐」 的家姐会不会觉得很开心，佘承轩爽快回答：「没错，觉得很开心。」随后佘承轩表示，视家姐为榜样：「看著家姐作为榜样，她平时会叫我每日坚持努力付出，就会得到好成绩。 」

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