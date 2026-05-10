世界乒乓团体锦标赛｜王楚钦独取2分 国家队淘汰法国晋身决赛 香港时间今晚11:00对日本争冠军

伦敦世界乒乓球团体锦标赛男团4强赛事，国家队凭一哥王楚钦独取2分，以场数3:1淘汰法国晋身决赛，香港时间今晚11:00会与由张本智和领军的日本争夺冠军。

王楚钦胜出关键第一场

国家队派出王楚钦、林诗栋和梁靖昆出战法国，打头阵的一哥王楚钦面对法国的科顿遇到考验，首局双方已经要打到刁时王楚钦胜15:13先拔头筹。第2局双方同样要以刁时决胜，今次轮到科顿赢13:11，局数追平1:1。科顿乘胜追击第3局再胜11:9，局数反超前2:1。王楚钦经验丰富，于第4局加快节奏轻松胜11:4，扳平局数2:2。决胜盘，王楚钦再胜11:8，局数反胜3:2为国家队赢出关键的第一仗。

梁靖昆逆转反胜

第2场国家队的林诗栋对法国的菲历斯勒布伦，3局战况都很紧凑，惟林诗栋于局尾关键时刻发挥不好，以9:11、9:11、10:12，局数0:3落败，法国场数追平1:1。第3场梁靖昆对法国的阿历斯勒布伦，梁靖昆连输两局3:11、1:11后展现出大心脏，第3局成功救回4个局点刁时胜15:13，第4局再于刁时胜12:10扳平局数2:2。相反，阿历斯勒布勒被追平后气势尽失，第5局被梁靖昆轻取11:2，成功以3:2逆转反胜，助国家队场数再度领先2:1。

第4场王楚钦再以3:1击败菲历斯勒布伦，国家队以3:1淘汰法国晋身决赛。王楚钦赛后表示：「对科顿很困难，一度快输掉比赛，对手犯错给自己空间延续比赛。比赛起伏对方也这样，关键时刻比拼出手和命中率。」 梁靖昆亦兴奋道：「逆境中反败为胜是我需要学习的，亦能够激励到我自己。」