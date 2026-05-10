专访｜江俊淇放弃教职 专心做全职运动员 : 就算最后不成功，我都无憾，因为我已改变了我同妈咪的人生

香港「女飞人」江俊淇拥有一条不一样的田径路！最初是患糖尿病的江妈妈怕女儿会遗传此病，不管当时生活有多困难，也要让9岁的俊淇学田径强身健体；两母女没想到，「田径」令俊淇「改变基层人生」，不但如愿升读大学，毕业后全职教书，帮助一家「脱贫」；现在是时候回馈田径，她已准备好挑战香港纪录，为港争光。

大学毕业后教过3年书的江俊淇，2024年转做全职运动员，一圆自己的田径梦。徐嘉华摄

徐嘉华摄

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记者/摄影：徐嘉华

访问在江俊淇家附近的天水围运动场，这里正是她由细到大的练习基地，她还清楚记得妈咪带她踏出田径第一步的一个小片段；当时俊淇参加全港小学区际100米及200米跑，都获全校第一、全港三甲，老师叫她填表参加跑会练跑，训练费每月250蚊，她心知自己书簿费也要靠政府津贴，那有多余钱练跑，于是将表格放入书包底，谁料妈咪突击检查书包，俊淇忆起当时情景也要再次多谢妈咪的决定：「她觉得我跑得几好，叫我报名，当时的费用一星期只练2天，跑会教练叫我其他日子也去练，成绩慢慢上。」

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为人坦率的俊淇不介意别人知道自己来自基层单亲家庭，妈咪的糖尿病最令她挂心，江妈妈试过在街上晕倒入院，亦试过三更半夜冒冷汗、大叫，令她更想有个好的经济环境给妈咪好好控制病情。

离开教职时，学生们在卡上写上对江老师的祝福，十分窝心。徐嘉华摄

俊淇手上的三面难忘的奖牌，纪录她在田径路上的三段重要时刻。徐嘉华摄

田径，成为俊淇摆脱贫困的唯一途径。她也承认小时候好「现实」，视「田径」为「脱贫」的工具。访问这天她带来了3面难忘的奖牌，见证她3段因田径而改变的人生；第一面是2012年14岁代表香港参加南韩大邱的国际儿童运动会，她在女子4x100米接力赛夺得金牌，因为跑步，令她可以出国见识世界，此一役亦令她种下要成为「全职运动员」的种籽。

第二面是2016年中五参加亚青赛的接力赛，她跟队友打破香港青年纪录（45秒84）夺铜，这纪录保持到现在，俊淇亦因为这一役，获得浸大学籍（体育及康乐管理系），亦获政府全额资助。第三面是2023年在湾仔运动场一场田径系列赛，她跑出11秒69的个人最佳（PB）夺冠（距离林安琪的港绩只差0.07秒），这时间令她成为体院精英运动员，可以入体院训练，食住全包。

江俊淇跟妈咪同一个饼印，妈咪的身体是她首要最关心。照片由受访者提供

大学毕业后，俊淇教了3年书，有稳定收入，第一时间买血糖机给妈咪监测血糖情况，亦够钱睇中医及营养师，现在病情好转，最令女儿放心专注田径事业，她说：「教书3年，期间虽要兼顾教育文凭的夜校课程及练跑，但那3年都是开心的，因为我可以藉教职维持到自己生活，亦照顾到妈咪，又可以继续跑步。」

现在专心在田径事业的江俊淇，向著香港纪录进发。资料图片

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2024年9月，俊淇辞去教职，一尝全职运动员的梦想至今，她说：「我不想日后老了后悔，现在不用想生活的问题，所以想做些我想做的事，就算最后不成功，我都无憾，因为我已改变了我同妈咪的人生。」

在俊淇心中，「田径」已由「脱贫」的功具变为纯粹自己钟意做的一件事，问俊淇可想在今、明两天在湾仔运动场举行的香港田径锦标赛刷新100米跑香港纪录，她说：「过去20个月的全职生涯，曾出现大大小小的伤患，现在好得八八九九，已准备好随时破港绩。」

