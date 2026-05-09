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意大利网赛公开赛｜爆冷不敌20岁小将！ 祖高域本季「泥地零胜」空降法网

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更新时间：21:06 2026-05-09 HKT
发布时间：21:06 2026-05-09 HKT

塞尔维亚球王祖高域（Novak Djokovic）意大利公开赛迎来复出首战，却惨遭滑铁卢！这位世界排名第四的名将，在次圈激战三盘后，以6:2、2:6、4:6，盘数1:2遭20岁的克罗地亚外围赛球手普列斯米治（Dino Prizmic）逆转淘汰。祖高域赛后确认，在5月24日展开的法国网球公开赛前将不会再参加任何热身赛，这意味著他将带著今年泥地赛季「一场未胜」的尴尬纪录，直接空降这项大满贯赛事。

首盘轻取后体力不继

自3月12日因肩伤休战至今的祖高域，今仗首盘表现轻松，仅在发球局失掉三分，以6:2先拔头筹。然而，这位六届冠军在第二盘开始步法变得沉重，疑似受到疾病困扰而体力下降。
面对视自己为偶像的普列斯米治，祖高域频频尝试以放短球来缩短回合，但活力充沛的对手不仅全数化解，更凭借强劲的发球和正手抽击占据主动。最终，普列斯米治以6:2、6:4连扳两盘，爆冷击败偶像。赛后，这位年轻小将在摄影机镜头上写下「Nole（祖高域的暱称），这是我的荣幸」以致敬意。

坦言未达最佳水准

即将在法网前两天迎来39岁生日的祖高域，赛后对自身的竞技状态感到担忧：「坦白说，我目前的状态，绝对达不到我想要在最高水平竞争并走得更远的标准。」
对于不断出现的伤患，这位传奇球手亦显得颇为无奈：「我不记得上一次在没有任何身体或健康问题下备战赛事是什么时候了。总会有些状况发生，这是我现在必须面对的『新常态』。」
作为去届法网四强分子及今年澳网亚军，祖高域原本寄望在罗马寻回泥地手感，以冲击史无前例的第25座大满贯单打锦标。然而，如今他只能以「零热身、零胜仗」的姿态前往巴黎。

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