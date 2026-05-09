世界乒乓球团体锦标赛｜国家队直落3场击败南韩入4强 报回分组赛一败之仇
更新时间：19:30 2026-05-09 HKT
发布时间：19:30 2026-05-09 HKT
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国家男子乒乓球队周五于伦敦举行的世界乒乓球团体锦标赛男团8强，以直落场数3:0击败南韩晋身准决赛，报回分组赛一败之仇；香港时间今晚深夜2:30将会对法国，争夺决赛席位。
王楚钦3:2险胜吴晙诚
国家队派出王楚钦、林诗栋和梁靖昆出战，打头阵的「一哥」王楚钦面对南韩的吴晙诚，战况比起预期紧凑。王楚钦以11:9、11:1连胜两局后，被吴晙诚以11:8、11:7赢回两局，局数扳平2:2。决胜的第5局，王楚钦再胜11:7，以局数3:2有惊无险为国家队先拔头筹。
之后两场国家队赢得较轻松，林诗栋以局数3:0击败南韩的张禹珍。第3场，国家队的梁靖昆同样以3:0击败南韩安宰贤，国家队场数胜3:0晋身准决赛，并报回小组赛一败之仇，将与法国争决赛席位。
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