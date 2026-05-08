榄球｜「赛马会社区七人榄球计划2026」贯彻运动无边界理念 1.5万不同背景人士体验七榄热潮

香港赛马会今年第连续第5年担任2026国泰/汇丰香港国际七人榄球赛官方社区合作伙伴，并由橄榄成长基金举办新一届的「赛马会社区七人榄球计划」，今年贯彻「运动无边界」的理念，让约1.5万名来自不同年龄层、能力和背景的人士亲身体验「七榄」热潮，计划多年来有近5万人受惠。

本年度「赛马会社区七人榄球计划」在3月展开，其中于3月21及22日在屯门市广场举行了「赛马会精英运动员分享会暨嘉年华」，除了有榄球、赛马、足球、篮球及剑击等运动为主题的摊位游戏外，还邀请了榄球员李卡度、李念殷、赛马会骑师黄智弘、剑击手罗浩天、篮球员曾湛元及足球员马泽纯等，分享成为运动员的经历，以及深入探讨「支援网络」对运动员的心理健康有什么关键作用。

重头戏是「七榄」期间举办了多项活动，例如「赛马会社区七人榄球赛体验日」，派发了约4500张门票 ，让不同背景的人士前来启德观赏比赛，除了让来自弱势社群的儿童、青少年及其家人参与，今年还首度邀请了特殊教育需要的学童及长者。

今年的「赛马会小型榄球表演赛」亦大受欢迎，有超过2600名4至11岁学童及其家庭成员参与，体验在启德体育园主场馆比赛的感觉；至于「赛马会七人榄球赛学校导赏团」则有超过100名由来自赛马会众心行善平台义工、橄榄成长基金计划的教练及大学榄球队员的导赏员，向约5000名透过计划免费入场的学生介绍「七榄」的魅力所在。

橄榄成长基金行政总裁周思豪表示：「本年度的『赛马会社区七人榄球计划』内容极为丰富，让超过15,000名市民及基层人士透过计划，体验这项国际体坛盛事，并感受运动带来的欢乐与正能量；今年继续贯彻『运动无边界』的理念，首次邀请特殊教育需要的学童、长者和残疾人士在内的弱势社群参与计划，亲身感受世界级榄球赛事的炽热气氛。」