乒乓团体世锦赛｜港乒女团1:3负德国 8强止步无缘连续两届夺牌

2026世界乒乓球团体锦标赛周四于伦敦上演女子组8强赛事，世界排名第9位的中国香港女子队硬撼世界第4的德国。港队虽有17岁小将苏籽童在第三场勇挫对手扳回一城，惟杜凯琹及吴咏琳先后苦战落败，最终激战2小时44分钟后以场数1:3不敌德国，8强止步，未能连续两届登上颁奖台。

杜凯琹领先两局遭逆转 港队先失头场

上届勇夺铜牌的港队，早前在16强以场数3:2力挫中华台北晋级，今仗8强遇上实力强劲的德国。港队首场由世界排名35位的杜凯琹打头阵，迎战世界第9的莎碧妮温达（Sabine Winter）。杜凯琹开局表现理想，先以12:10、11:8连取两局，形势一度大好，可惜之后被对手逐步站稳阵脚，连输8:11、9:11、4:11，惨遭逆转，以局数2:3饮恨，港队场数先落后0:1。

吴咏琳激斗韩莹 决胜局刁时惜败

第二场由22岁港将吴咏琳披甲，硬撼43岁削球名将韩莹。面对经验丰富的对手，吴咏琳毫不怯场，首局虽以9:11告负，但随即以11:7追平局数。第三局双方斗得难分难解，更6度打至「刁时」，吴咏琳最终以17:15险胜，局数领先至2:1。随后双方陷入拉锯，惟可惜吴咏琳以11:13、13:15惜败对手，港队大比数再失1分，场数落后至0:2。

苏籽童勇挫对手 扳回一城难救主

背水一战的港队第三场由17岁新星苏籽童登场，面对德国的安妮特考夫曼（Annett Kaufmann）。这名港队小将表现沉稳，以12:10先取首局，虽然次局以8:11被追平，但其后重整旗鼓，再赢11:8、11:4，以局数3:1击败对手，为港队追近场数至1:2。

不过，第四场再度上阵的吴咏琳未能延续气势，面对首场赢波的莎碧妮温达显得较为吃力，最终直落三局1:11、5:11、6:11落败。港队最终总场数1:3不敌德国，8强止步，无缘连续两届于世乒团体赛摘牌。