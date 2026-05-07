世界乒乓球团体锦标赛｜倪夏莲被早田希娜「炒蛋」 全程笑容满面赛后双方言谈甚欢

周三（6日） 世界乒乓球团体锦标赛女子队16强赛，62岁的「乒乓嫲嫲」倪夏莲再度成为全场焦点。她早前率领卢森堡女队在32强激战五场后险胜巴西，历史性闯入16强。今仗面对日本队，倪夏莲虽然以0：3落败，更在第三局被「炒蛋」输0：11，但她全程笑容满脸，赛后更与比自己年轻37岁的早田希娜言谈甚欢。

由「乒乓嫲嫲」 倪夏莲领军的卢森堡队，在32强与巴西队激战五场，最终惊险晋级。16强面对实力强大的日本队，第一场由卢森堡的蒂露特（Sarah De Nutte）对张本美和，蒂露特以比分为8：11、5：11、5：11 ，局数0：3 落败。第二场莎蒂高域（Enisa Sadikovic）以比分为3：11、2：11、5：11，局数0：3负桥本帆乃香。

「乒乓嫲嫲」 倪夏莲在第三场披甲上阵，对手是25岁的早田希娜，两人年纪相差37岁。倪夏莲首局以3：11告负，第二局以4：11再失。第三局倪夏莲更惨遭「炒蛋」被早田以0：11取得最后一局。虽然比分悬殊，倪夏莲在比赛过程中一直面带笑容，完全没有因为大败而表现沮丧。完场后，她更与早田希娜在场边有说有笑。 最终卢森堡以0：3不敌日本，止步16强。