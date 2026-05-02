世界女排联赛｜中国女排袁心玥难忘香港主场氛围 门票本月8号快达票及大麦网公开发售

中国人寿（海外）世界女排联赛香港2026将于7月8至12日再次假启德体艺馆举行，鉴于去年决赛座无虚席以及有球迷反映某些座位视线受阻，大会发言人表示今年会改善不足，并增设超过一千座席至10,000以上，2016里约奥运夺金功臣之一的副攻袁心玥到场参与启重礼，门票跟去年相若，由$200至1,800港元不等，本月8号在快达票及大麦网公开发售。

共有6支球队来港比赛，除大受球迷欢迎的中国女排（世界排第6）外，还有巴黎奥运金牌球队兼「世一」意大利、多明尼加共和国（世界排11）、比利时（世界排14）、加拿大（世界排12）及乌克兰（世界排16），球迷应记得去年同一个比赛中，大换血的国家队在最后一天以0:3不敌意大利，今年7月是一次复仇好机会。

徐嘉华摄

活动包括袁心玥的签名环节。徐嘉华摄

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袁心玥接受司仪提问。徐嘉华摄

29岁、现为南开大学体育部教师旳袁心玥表示：「每次来香港比赛，最深刻是主场的环境，令我们感受到主场的氛围，球迷亦十分热情。」

虽然今年的世界女排联赛撞正世界杯足球赛，但大会不怕因此会影响售票，预计有国家队的场次必定爆满。

世界女排联赛2026共有18队参加，由6月3号至7月12日分3周在世界各地进行初赛，香港站属第3周的比赛，同期有塞尔维亚贝尔格莱德及日本大阪，完成3周比赛后，成绩排名前8名的球队将出线7月底在澳门举行的总决赛。

袁心玥出席世界女排联赛启动礼。徐嘉华摄

庆祝香港2027年回归祖国30周年 大会正在「讨论」明年办总决赛

香港站赛会发言人同场事先张扬，明年（2027年）正值香港回归祖国30周年，有机会由分站赛改为主办总决赛。该发言人表示：「明年正值回归祖国30周年，是否办总决赛，我们正在『讨论中』。」香港亦正筹备国际级的男子排球赛，全部将集中于2027年举行：「对上一次在香港办男子排球已是30年多前的事，我们应该也要公平对待男子排球，正在筹备亚洲或东亚级的男排赛，令香港男排也能参与。」

今年亦将启德体艺馆旁的「习艺坊」用作世界女排联赛的游戏摊位，就算没买飞的人士也能入到「习艺坊」感受一下排球的气氛；而各球队的练习场将一如以往到康文署的场地练习。

记者/摄影：徐嘉华