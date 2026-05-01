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港超联争标组｜姚浩明收入球当生日礼物 东方3:1大胜高力北区收3连胜

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更新时间：17:58 2026-05-01 HKT
发布时间：17:58 2026-05-01 HKT

港超联争标组劳动节（1号）东方在旺角大球场对上高力北区，最终东方凭着丹尼尔和费利浦蕯先后建功，加上「寿星」姚浩明「埋斋」下，东方以3:1击败北区收下三连胜。

东方3:1挫高力北区喜收3连胜

上半场双方攻势不断，尤其是东方多次对高力北区禁区发难，但都被门将李瀚灏化解，到36分钟东方先开记录，由马高斯开出角球，禁区内的丹尼尔力压北区众将顶入破网，为东方打成1:0。但仅过7分钟高力北区立即还以颜色，古杜拉接应迪亚高右路传中立即交前，艾路保利达从后入摄压过丹尼尔飞身撞入，助北区追成1:1返回更衣室。

易边后高力北区攻势明显增加，51分钟有古杜拉接应罗䁱聪右路传中车身䈑利，但被卡沙路接实，但之后亦未能攻破东方大门，反而在74分费利浦蕯推进，右路推顺起脚，皮球弹地折射后入网，助力东方领先2:1，之后88分钟东方再有大久保优右路传中，是日寿星的姚浩明顶入「埋斋」助东方以3:1击败高力北区收3连胜。

 

记者/摄影：魏国谦

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