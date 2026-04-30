第五届世界太极拳锦标赛 港队喜获9金7银4铜 12个一等奖及10个二等奖

由国际武术联合会主办、保加利亚武术联合会承办的「第五届世界太极拳锦标赛」，于2026年4月23日至30日在保加利亚布尔加斯圆满举行。本届赛事共吸引来自38个国家及地区的342名运动员、教练员及随队官员参与。

武总官方图片

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世界太极拳锦标赛每两年举办一届，是全球规模最大、规格最高、影响力最广的太极拳专项赛事。赛事设有竞赛项目及表演项目，为世界各地太极拳爱好者提供一个展示技艺、切磋交流的高水平国际平台。

中国香港武术代表队由执行委员庄锐辉担任领队，联同林杭贵总教练、陈能杰教练及程心教练，率领16名太极运动员出赛。经过一连四日激烈角逐，港队运动员表现卓越，合共获得9金7银4铜、12个一等奖及10个二等奖，位列奖牌榜首位，为香港争光。

目前香港队奖牌榜排名第一