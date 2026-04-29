国际象棋｜棋坛盛事今年6月袭港 顶尖棋手云集争420万奖金 港将盼冲击奖牌

香港体育界再迎来世界级盛事！由国际棋联（FIDE）及中国香港国际象棋总会主办的「FIDE 世界团体快棋超快棋国际象棋锦标赛 2026」将首度登陆香港。赛事定于今年6月17日至21日于伊利沙伯体育馆隆重举行，届时将汇聚全球42支大师级队伍、超过300名顶尖棋手齐集香江，竞逐高达50万欧元（约420万港元）的总奖金。多位世界级名将包括挪威棋王卡尔森（Magnus Carlsen）及国家「棋后」侯逸凡已落实参赛，势必在港掀起一股国际象棋热潮。

文化体育及旅游局体育专员蔡健斌（中）致辞。杨功煜摄

文化体育及旅游局体育专员蔡健斌致辞。杨功煜摄

文化体育及旅游局体育专员蔡健斌致辞。杨功煜摄

今届赛事奖杯设计十分抢眼。杨功煜摄

大会今日（29日）于举行新闻发布会公布详情。这项全球瞩目的顶级赛事不仅首度移师亚洲举行，更获大型体育活动事务委员会颁发「M」品牌认可。文化体育及旅游局体育专员蔡健斌致辞时表示：「这项享誉全球的赛事首度落户香港，是本港体育日志上的一个新里程碑。赛事获颁授『M』品牌认可，凸显了其规模及对香港体育发展的重要性。这不仅为本地运动员提供在主场磨练技术的平台，更能让广大市民参与并享受这项运动的乐趣。」

侯逸凡盼推动大中华区发展

今届赛事阵容星光熠熠，近50位世界百大顶尖棋手将会亮相。现时女子世界排名第一的国家「棋后」侯逸凡亦对赛事充满期待：「这不仅是顶尖棋手齐聚一堂的脑力盛宴，更重要是这将大大提升国际象棋在大中华区的盛事化发展，让更多人感受到这项运动的魅力与乐趣。」

女子「世一」侯逸凡出席记者会并分享。杨功煜摄

女子「世一」侯逸凡（右）出席记者会并分享。杨功煜摄

女子「世一」侯逸凡（右）出席记者会并分享。杨功煜摄

同时这位「棋后」透露，不少外国顶尖棋手均对来港参赛充满期待。谈及今次要求队伍必须包含女将及业余棋手的「混合赛制」，她大赞能推动运动普及：「国际象棋不仅是竞技，更是一种跨越文化背景的语言和社交工具。今次上午设有业余赛，下午则是世界级大战，让小棋手参赛之余，更有机会近距离向顶尖大师『朝圣』，一举多得。」

对于快棋及超快棋的魅力，侯逸凡笑言时限越短越具观赏性：「慢棋时大师们往往是『扑克脸』，但在快棋的高压下，棋手需依赖直觉与迅速决策。观众能看到更丰富的肢体语言，有人会紧张手抖、掉棋子，甚至赶著拍钟；相反，挪威棋王卡尔森在极限时间下，心率竟能维持在五、六十的平静水平，这些都是观赛的有趣之处！」

港将化身「未知数」 豪言冲击奖牌

赛事采用混合团体赛制，规定每队必须包含女子棋手及业余棋手，让本地新星有机会与职业大师同场较量。港队代表兼总教练何彦希坦言，以往在外地比赛多是孤军作战，今次主场出击有本地棋迷撑场，大大提升了港队信心。他更豪言：「我们希望挑战最强的队伍，例如卡尔森及丁立仁的队伍，目标是冲击奖牌，将荣耀留在香港！」

香港棋手林景蔚（左）和何彦希（右）。杨功煜摄

香港棋手林景蔚（左）和何彦希（右）。杨功煜摄

首位赢得世界业余锦标赛冠军的港产棋手林景蔚则认为，港队的优势在于「出其不意」：「国际棋手多采用主流策略与开局，但香港棋手对他们而言是一个『Unknown Quality』（未知数），这种惊喜元素有助我们争取佳绩。」他更引用周星驰名言「做人无梦想同条咸鱼无分别」，指今次赛事能让本地年轻棋手与世界顶尖大师交手，激发他们继续在棋盘上追梦。

破天荒用尽伊馆 决赛变「擂台」加插中场表演

为了将这项智力运动包装成极具观赏性的体育盛事，主办方花了不少心思。中国香港国际象棋总会名誉会长高鼎国透露，今次筹备充满挑战，除了要符合「M」品牌及国际棋联的严格要求，更破天荒「用尽」整栋伊馆：「以前只用主场馆，今次我们连壁球场、乒乓球场和羽毛球场都用上，同场举办亚洲智力运动嘉年华及互动区。」

中国香港国际象棋总会名誉会长高鼎国。杨功煜摄

高鼎国更预告，赛事将打破传统国际象棋的沉闷印象：「我们尝试改变大家对智力运动的观感，21号的决赛会以『擂台』形式进行以增加观赏度。中间更会加插类似体能运动的 Halftime Show（中场表演）、Kiss Cam 等与观众互动，希望增加娱乐性。」

