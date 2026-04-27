网球｜港女将包办东京网赛女双冠亚 王康怡首夺W100冠军

ITF W100东京站周日女双决赛，由黄康怡(Cody)伙拍澳洲球手奥丝本(Alexandra Osborne)，对上港队队友张玮桓(Eudice)和中华台北的梁恩硕，最终黄康怡组合在抢10中以10:7力压张玮桓组合夺冠，亦是Cody首次夺W100冠军。

港女将黄康怡,张玮桓包办东京网赛女双冠亚。赛会图片

黄康怡和奥丝本在抢10中以10:7力压张梁配夺冠。赛会图片

上月在WTA250奥斯丁网赛中夺亚的张梁配，今战以头号种子出战，在16强开始便保持不败杀入决赛，而Cody和奥丝本亦成功击退身为2号种子的东道主组合，4强战再横扫淘汰「中台组合」李宗钰/李羽芸与Eudice会师决赛。而在决赛中张梁配先拔头筹，以6:3先取一局，到第二局轮到Cody和奥丝本还以颜色以7:5将比赛拖入抢10大战，进入到抢10战张梁配便以6:3取得领先，但Cody和奥丝本并没有自乱阵脚，反而连取6分一举反超，并最终以10:7取胜。今次亦是Cody首夺W100冠军，她亦会于周二和Eudice以女双2号种子出战WTA125的湖州公开赛。