马术｜港队于全国赛以一金一银埋斋 大师姐梁巧羚功不可抺

中国香港马术队代表梁巧羚 (Raena) 于周日落幕的「2026 年全国马术场地障碍锦标赛」中续有佳绩，凭借冷静的判断与稳定的技术，勇夺个人赛银牌。继日前带领香港队勇夺历史性首枚全国团体赛金牌后，Raena在个人赛决赛中再度展现顶尖实力，策骑爱驹潘明卡（ PANENKA DE KALVARIE ）挑战障碍高度达 160 厘米的全国最高水平赛道。

梁巧羚 在个人赛表现优异。公关提供

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梁巧羚于个人资格赛的 43 对人马组合中脱颖而出成功进入决赛，在竞争极其激烈的决赛首轮中，梁巧羚以 4 罚分、行进时间 85.43 秒的优异成绩以暂列第三的优势进入最终争标阶段。进入关键的第二轮，赛场气氛趋于白热化，梁巧羚顶住巨大压力保持高度专注，仅以 4 罚分完成赛事，将两轮总罚分锁定在领先梯队。

梁巧羚 获得个人赛银牌。公关提供

随著原本排名第二的广西队骑手达布西力特于次轮失手录得 12 个罚分，表现更为稳定的梁巧羚排名顺利提升，最终以总成绩 8 罚分的佳绩荣获银牌，为香港代表队再添一枚重量级奖牌。

这次夺银不仅是梁巧羚个人职业生涯的一个里程碑，更是香港马术队自 2009 年赖桢敏夺金以来，香港队在全国锦标赛个人项目上的重大突破。

作为阵中的资深核心与灵魂人物，梁巧羚在今届赛事中完美演绎了从教练到金牌战友的角色转变，在亲自站上领奖台的同时，也见证了队中年轻「新血」的茁壮成长。这场在无锡取得「一金一银

」的历史性佳绩，充分证明了香港马术运动在全国顶尖水平中的强大竞争力与薪火相传的丰硕成果。

梁巧羚于赛后难掩激动地表示：「短短两天内收获一金一银，坦白说，这份成绩连我自己也始料未及。能在全国赛的高水平舞台上交出这张成绩单，固然感到万分欣喜，但这份荣誉绝非我个人所能成就。我由衷感恩能遇到 PANENKA 这样卓越的拍档，牠在赛场上的全力以赴，给予了我跨越障碍的最大信心，这面奖牌是我们共同努力的成果。此外，看著身边这群年轻骑手日益成熟，前天能与她们并肩站上团体赛颁奖台，对我而言更是意义非凡的难忘时刻。我也要特别感谢中国香港马术总会多年来的栽培与信任，让我能多次代表中国香港出赛，我定会继续努力，不负大家的期望。」

中国香港马术总会行政总监暨秘书长 Masami Toda 表示：「Raena 在短短两天内，先与一众年轻小将携手写下团体赛历史，今日再凭顶尖实力登上个人赛领奖台，这份坚韧与专业令人动容。她多年来对香港马术运动的奉献有目共睹，这『一金一银』的佳绩，不仅是她个人职业生涯的最佳印证，更是对整个香港马术团队不懈付出的高度肯定。我们为 Raena 感到无比自豪，深信她的奋斗故事将激励更多新一代运动员投身马术，为香港体坛创造更多辉煌。另外亦特别感谢团队教练 Gianmarco Ferretti 先生，他在赛前与赛期间给予团队的专业指导与心理支持。」