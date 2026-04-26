赛马｜岁月无阻「浪漫勇士」缔造传奇！8岁不老王者破纪录四夺女皇杯

岁月似乎对香港顶级赛驹「浪漫勇士」没有些毫影响。在周日的沙田马场，这匹8岁的不老传奇再次展现了王者风范，破纪录地第四度扬威一级赛富卫保险女皇杯。

冠军骑师麦道朗（James McDonald）在比赛初段将这匹王者守住第四位，随后在转弯时移出大外档发力，最终以一个马位击败赛前被誉为最大威胁、来自日本的顶级赛驹「蒙面舞会」（Masquerade Ball）。当「浪漫勇士」在直路上越过「蒙面舞会」时，看台上的气氛瞬间沸腾，「浪勇粉丝」在头顶挥舞著标志性的蓝色横幅与旗帜。

麦道朗赛后受访时道：「能策骑像牠这样的赛驹绝对是一种荣幸，牠能做到其他马匹做不到的事，牠简直是无懈可击。老实说，我原本有些担心，认为这是一次非常严峻的考验。如果牠会在这里被击败，对手一定就是那种级别的赛驹。但这场胜利再次证明了牠是何等非凡的王者。」

麦道朗深知「浪漫勇士」不断打破纪录的重大意义。「在牠的竞赛生涯晚期，我才真正意识到牠有多么特别，牠不可能永远在赛场上，但我会享受这段美好的时光。牠就像是梦想成真。」

练马师沈集成显然已经找不到更多的形容词来赞美「浪漫勇士」。在见证爱驹再创历史后，他只能用3个「超级」来形容：「牠是一匹超级、超级、超级的王者。」

或许，由对手来描述「浪漫勇士」的统治力会更为贴切。策骑「蒙面舞会」的骑师李慕华（Christophe Lemaire）赛后感叹：「岁月对『浪漫勇士』毫无影响。即使年纪渐长，牠依然和三年前一样出色。牠太清楚自己的任务：出闸俐落，稳定走势，然后加速。在牠的主场，牠几乎是无法被击败的。」

「无法击败」这个词甚至不足以涵盖牠的伟大。周日的胜利是「浪漫勇士」职业生涯第14项一级赛桂冠，进一步巩固了其四夺香港杯及如今四夺女皇杯的傲人纪录。在沙田马场2000米的赛道上，牠的战绩更是骇人的15战14胜 — 唯一一次落败，仅是以一马头位之微不敌另一匹史上最伟大赛驹「金鎗六十」。

沈集成表示，「浪漫勇士」将会把目光投向五月的渣打冠军暨遮打杯。如果牠能继去年的「遨游气泡」之后，成为连续第二年夺得香港三冠王称号的赛驹，将可获得高达1,000万港元的特别奖金。

「我必须和Peter（马主刘栢辉）商量一下，但有何不可呢？」沈集成说。「那里有1,000万的奖金。如果『遨游气泡』能做到，希望『浪漫勇士』也可以。」

当被问及这匹王者是否会在下个赛季继续披甲上阵，甚至在2027年以9岁高龄出赛时，沈集成微笑著回答：「希望如此。」