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剑击｜蔡俊彦压轴出场奠胜 马不停蹄飞土耳其出战周末世界杯

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更新时间：21:18 2026-04-26 HKT
发布时间：21:18 2026-04-26 HKT

香港男花「世一」蔡俊彦（Ryan）在美国洛杉矶「圣殿剧院」打出争气的剑！他在香港时间周六在全新赛制的「世界剑击联赛」（World Fencing League）以队长身份压轴出场，对36岁的里约奥运团体铜牌得主兼2面世锦赛金牌、美国的屈臣（Miles Chamley-Watson），在特设的2分钟的比赛中曾落后7:10，他一分分追上，最终以16:13反胜，协助「Team Shield」以大分5:1（共6场比赛）取胜兼赢得10万美元奖金。Ryan将马不停蹄飞去土耳其跟队友会合，准备出战本周末的世界杯。

Ryan（右二）及世界级队友们（当中有重剑及佩剑的选手）取得首届World Fencing League的冠军。直播截图
Ryan（右二）及世界级队友们（当中有重剑及佩剑的选手）取得首届World Fencing League的冠军。直播截图
比赛海报，Ryan是Team Shield队长。赛会FＢ图
比赛海报，Ryan是Team Shield队长。赛会FＢ图
另一队Team Blade，队长是美国女花一姐Lee Kiefer（后排右）。赛会FＢ 图
另一队Team Blade，队长是美国女花一姐Lee Kiefer（后排右）。赛会FＢ 图
咸美顿也是坐上客。直播截图
咸美顿也是坐上客。直播截图

「圣殿剧院」坐无虚设，包括7届一级方程戈悟世界冠军咸美顿（Lewis Hamilton）亦是侳上客，Ryan跟东道主Miles的压轴对决，虽然对方占主场之利，但无损香港「世一」兼应届世界冠军的信心，不时表现其跳跃得分的本事，获得不少掌声。

大会截图
大会截图
Ryan守尾，赢了比赛后即场接受司仪访问。直播截图
Ryan守尾，赢了比赛后即场接受司仪访问。直播截图

作为Team Shield的队长，Ryan赛后接受现场司仪访问时不忘力赞对手Miles创办此项赛事，他说：「我想大家都应该给予掌声Miles，站在洛杉矶这里参加此项崭新的比赛像梦想成真，这确实是一场革命性的比赛，令剑击改头换面。」

蔡俊彦（右）压轴对屈臣（左）。直播截图
蔡俊彦（右）压轴对屈臣（左）。直播截图
大会FＢ 图
大会FＢ 图

此队际赛的创办人正是Miles，赛事是主题是Future of Fencing Starts Now，希望以崭新赛制吸引更多人看懂剑击，比赛讲求快上快落（花剑打2分钟、重剑3分钟、佩剑1分钟定输赢）、清𥇦（慢镜重播有光影特效清楚标示双方剑尖如何得分）、AI 判决等等；首届比赛邀请了12名来自世界各地的国际级剑手参加，并分成Team Shield及Team Blade两队以队际形式出赛，每队各2名男、女花剑、重剑及佩剑代表。

参赛的剑手不是世界冠军就是奥运奖牌，包括Team Blade队长、三届奥运冠军Lee Kiefer对Team Shield的Arianna Errigo（4面奥运奖牌、23面世锦赛奖牌），男重有「世一」兼巴黎奥运金牌得主兼应届世界冠军、日本的加纳虹辉，男佩有法国「世二」兼应届世锦赛银牌得主Jean-Philippe Patrice等等。

记者：徐嘉华

 

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