赛马｜「嘉应高升」再破场地纪录 主席短途奖强势达成史无前例20连胜

「嘉应高升」在周日的沙田马场再次证明了牠作为赛马史上最伟大短途赛驹的统治力。在一级赛主席短途奖（1200米）的巅峰对决中，这匹由大卫希斯（David Hayes）训练的超级明星以无可匹敌的姿态击退一众世界级强敌，霸气夺下史无前例的20连胜，并以全胜姿态完美结束连续第二个不败赛季。

在冠军骑师潘顿（Zac Purton）的策骑下，「嘉应高升」展现了惊人的爆发力与速度。牠在最后阶段甚至一鞭不施之下，便以1分07秒10的惊人成绩冲过终点，将自己保持的1200米场地纪录再推前了0.02秒。来自日本的顶级短途名驹「里见梦境」（Satono Reve）即使倾尽全力，最终仍被抛离4又1/4马位屈居亚军。

这场比赛的过程轻松得连潘顿赛后也频频摇头赞叹：「过程非常轻松，步速很理想，牠的节奏非常好。对牠来说，只要出场并做足整个赛季都在做的事就足够了，而牠今天完美地完成了任务。」

比赛初段，「嘉应高升」的厩侣「好友心得」及「美丽第一」领放缔造步速。转入直路时，莫雷拉（Joao Moreira）策骑的「里见梦境」一度试图发起挑战，但当「嘉应高升」这匹王者发力加速时，所有威胁瞬间被粉碎。「里见梦境」只能无奈地第四度在「嘉应高升」的尾流中饮恨。

「日本队今天再次派出了他们最强的短途马过来，但『嘉应高升』以极具统治力的方式击败了对手，」潘顿表示。「人们或许可以给予牠比现在更多的赞誉，牠在过去18个月的表现极度出色，且状态依然火热。希望我们能将这股巅峰状态延续多一两个赛季。」

由艾道拿策骑的「气势」后上表现出色，落后头马5个马位跑获季军；而麦道朗（James McDonald）策骑的「举步生风」则取得第四名。

这场破纪录的胜利为「嘉应高升」带来了丰厚的回报。除了超过1300万港元的头马奖金外，牠还额外囊括了500万港元特别奖金，将其职业生涯总奖金推高至超过1亿4800万港元。此战牠的独赢派彩更是达到了最低限额的1.05倍，足见公众对这匹短途王者的绝对信任。

练马师大卫希斯透露，这匹五岁的赛道霸主在完成本季8战8胜的完美征途后，将会前往位于广州的香港赛马会从化马场，享受一个当之无愧的假期。

这位澳洲籍练马师的下一个目标，将是剑指今年10月于悉尼兰域马场（Randwick）举行、全球奖金最丰厚的草地赛事——「珠穆朗玛峰锦标」（The Everest）。该项赛事的头马奖金高达5000万港元。

「我非常期待牠能到从化休息，让牠在那些日间放草场里好好放松，」大卫希斯说。「然后，在天气变得真正炎热之前，牠会重新投入训练，准备再次去澳洲赢取那笔丰厚的奖金，那将会非常美妙。」