场地单车世界杯香港站｜未来两天的麦迪逊及全能赛 李思颖：若能在技术上做好已满足

一连3日在将军澳香港单车馆举行的今季第2站UCI世界杯场地单车赛，「小女车神」李思颖（Ceci）继上月珀斯站后再次登上女子淘汰赛奖台，今次更晋一级夺得银牌，更首次在香港站取得世界杯奖牌，她赛后表示：「好开心第一次在主场拿到这面奖牌，对我意义好大，希望未来的比赛可以越来越好。」总教练达海飞大赞爱徒：「Ceci今日的表现展现她的技、战术接近完美。」Ceci周六将与队友梁颖仪合作麦迪逊，冀能做出突破。

Ceci在周五首天只参加女子淘汰赛，共有29人分2组进行淘汰赛的资格赛，Ceci在第2组的比赛以小组第3名取得决赛资格。在晚上23人的决赛，有不少车迷入场，Ceci曾在初段被跻出尾段，幸及时争逃过被淘汰出局（每2圈淘汰一人），她最终守住前面位置，最后一个被冠军车手、挪威老将Anita Yvonne Stenberg淘汰，Ceci取得亚军，是她职业生涯第一个世界杯银牌，十分鼓舞。

Ceci突破上站珀斯铜牌的成绩，她说：「自己在技术上进步好多，目标放得更大。」被问到奥运主项的全能赛（周日举行），她说：「目标是做到自己最好，可以在技术上做好已好满足。」值得一提，今季共有3站世界杯，第一站的珀斯站不像香港站吸引世界各地车手参加，所以这面淘汰赛的银牌来得更重要。

赛前只要求港将做出PB（个人最佳）的港队总教练达海飞（Herve）：「前几天我说过，若能在香港夺得世界杯奖牌会是十分出色的表现，Ceci能够夺得银牌，尤其是世界各地都派车手来香港比赛，她今日为香港队踩出一场出色的比赛。」

Ceci一直未拿过世界杯的奖牌，直到上月初的珀斯站才「开斋」，今次更进一级夺银，Herve大赞爱徒说：「Ceci今日的表现展现她的技、战术接近完美。我5年前曾讲过，Ceci拥有夺牌的能力，这些年我们在不同范畴令她获得进步。」

Ceci将于周六跟梁颖仪合作麦迪逊，再于周日出战主项的全能赛。

男子淘汰赛途中，英国车手曾不炒车。 何君健摄

朱浚玮一日两战 跻身淘汰赛决赛

男子淘汰赛方面，一日两战的朱浚玮先跟队友参加男子团体追逐赛的资格赛，大约2小时后参加淘汰赛的资格赛，共有31人分2组比赛，朱仔在小组赛以第5名跻身决赛。他在23人的决赛中初段表现神勇，曾领先车群，可惜力气不继，最终以第16名完成比赛。

年仅20岁的意大利车手Matteo Fiorin 夺冠、亚军是新西兰的Thomas Sexton 及应届世锦赛淘汰赛铜牌得主、荷兰的Yoeri Havik 夺得。

记者/摄影：徐嘉华

