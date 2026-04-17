场地单车世界杯香港站│李思颖淘汰赛夺银 创职业生涯最佳成绩 「主场取银牌意义大」

一连3日的UCI世界杯场地单车赛香港站，今日(17)于将军澳香港单车馆开锣，港队立即传来喜讯。「小女车神」李恩颖(Ceci)在女子淘汰赛勇夺银牌，是个人在世界杯最佳成绩，并连续两站踏上颁奖台。

主场夺淘汰赛银牌 个人世杯最佳成绩

Ceci在周五首天只参加女子淘汰赛，共有29人分2组进行淘汰赛的资格赛。思颖在第2组的比赛以小组第3名取得决赛资格。在晚上23人的决赛，有不少车迷入场，Ceci曾在初段被跻出尾段，幸及时上前逃过被淘汰的厄运（每2圈淘汰一人）。她最终守住前面位置，最终被冠军、挪威老将丝丹贝治（Anita Yvonne Stenberg）淘汰，取得亚军，是她职业生涯第一个世界杯银牌，十分鼓舞。

李思颖在女子淘汰赛夺银。

李思颖在女子淘汰赛夺银，是个人在世界杯最佳成绩。

李思颖在女子淘汰赛夺银，是个人在世界杯最佳成绩。

思颖周六与梁颖仪参加麦迪逊赛

Ceci突破上站珀斯站的铜牌成绩，她说：「自己在技术上进步好多，目标放得更大。」被问到奥运主项的全能赛（周日举行），她说：「目标是做到自己最好，可以在技术上做好已好满足。」这名小女车神续指：「好开心第一次在主场拿到这面奖牌，对我意义好大，希望未来的比赛可以越来越好。」Ceci周六将与队友梁颖仪合作麦迪逊，冀能做出突破。