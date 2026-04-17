2026 UCI世界杯场地单车赛（香港站）｜香港男子团体追逐赛改棒数凑效 更胜全运会时间 创香港「慢场」PB

一连3日在将军澳香港单车馆举行的今季第2站UCI世界杯场地单车赛，「小女车神」李思颖（Ceci）及朱浚玮在首天淘汰赛顺利跻身决赛，后者更一日两战，先跟队友在男子团体追逐赛（成员还有缪正贤、伍柏亨及曹棨光）资格赛造出「香港单车馆」的「最佳时间」（PB）4分02秒629，他们归功于「改棒数」下得到不俗效果，寄望下周大马第3站再创佳绩。

「大师兄」阿缪及首次在香港参加世界杯的伍柏亨已完成今站比赛，对于「改棒数」，阿缪赞口不绝：「今日改了棒数，整个过程都顺利及满意，亦做到目标时间之内。」香港男子团体追逐赛4子曾于去年11月在同一场地举行的全运会造出队中最佳的4分04秒387，周五再创出香港这个出名「慢场」的PB，棒数方面由以往第3棒的阿缪改为第一棒，朱浚玮第3棒、曹棨光第4棒、伍柏亨第2棒。

4位男子团体追逐赛代表缪正贤（右起）、伍柏亨、朱浚玮及曹棨光周五外围赛以4分02秒629踩出他们在「香港单车馆」的最佳时间，最终得第10名，未能跻身决赛。徐嘉华摄

缪正贤表示满意香港今站成绩。徐嘉华摄

阿缪续称：「这改动很好，以前我在第3棒时，会有少少跌Watt，或者带不到个速度出来，现在改由能力较好的朱仔及伍柏亨负责第2、3棒，今日见到效果不错。」共有13支队伍参加男子团体追逐赛，港队的时间位列第10名，虽未以头8位跻身决赛，但各人都满意所做出的时间，期望下周大马站能稳定踩出相约的时间。

对于本月初在珀斯站以4分03秒474夺银以及上月菲律宾亚锦赛踩出PB的4分00秒274，阿缪表示「不放在心内」：「珀斯参加队伍不多（共有4队），而菲律宾是超快的场地，所以4分00秒274那时间亦没太大意义，我们要对自己要求高一点才对。」

亚锦赛团体争先赛铜牌功臣莫沚骏、杜棹熙及翁浚皓周五在资格赛以44秒522、总排名第11未能跻身决赛。徐嘉华摄

女子团体争先赛小组赛杨础摇（右起）、童森、吴思颖以49秒713总排名第12位不入决赛。徐嘉华摄

「短组」方面，在上月底菲律宾亚洲场地单车锦标赛首夺男子团体争先赛的3位功臣杜棹熙、莫沚骏及翁浚皓，周五在初赛以44秒522，在15队中以总排名第11未能跻身决赛；以杨础摇为首的女子团体争先赛（成员还有童森及吴思颖）在初赛以49秒713，在15队中位列第12名，同样不入决赛；他们在未来2天还有个人赛，可望周五的经验有助未来两天的发挥。

记者/摄影：徐嘉华

