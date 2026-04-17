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日本花滑组合「璃来龙」宣布引退 完成金满贯成就 「生涯无遗憾」

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更新时间：13:42 2026-04-17 HKT
发布时间：13:42 2026-04-17 HKT

​今年二月在米兰•科尔蒂纳冬季奥运会，为日本历史性摘下双人花式滑冰首金的三浦璃来与木原龙一，今日（17日）于社交媒体突然宣布引退。这对被粉丝称为「璃来龙（りくりゅう）」的传奇拍档，取得梦寐以求的奥运金牌后，连同之前已拥有的世锦赛、四大洲及大奖赛总决赛金牌，完成难度极高的金满贯壮举，感性表示竞技生涯已「毫无遗憾」，未来将携手挑战新领域，推广滑冰运动。

​「绝望到奇迹」成就经典

​现年24岁的三浦璃来与33岁的木原龙一，自2019年配对以来，凭借极高默契的托举（Lift）及抛跳技巧惊艳国际冰坛。两人虽然相差9岁，但稳重的木原与灵动的三浦互补长短。两人在早前的米兰冬奥中，在短节目出现失误仅排第5的情况下，于长节目发挥完美，以历史最高得分完成绝地大逆转，写下日本双人滑新历史。

​「木原运送」成集体回忆

​除了赛场上的成就，两人深厚的牵绊亦让支持者津津乐道。木原常在颁奖台上抱起三浦，被戏称为「木原运送」。而在米兰冬奥闭幕礼上，木原将三浦高高举起让其拍摄会场的一幕，更成为奥运史上的经典瞬间。

完成金满贯光荣引退

而​两人获得尚余最后一个大赛锦标后，决定在最高峰光荣引退，今日于Instagram发表联名声明，字里行间流露出对竞技场的不舍与满足：​「虽然将为竞技人生划下句点，但我们内心充满了全力以赴后的满足感。一路走来，每当遭遇困难都有贵人相助，这一切的支持造就了今天的我们。往后我们将转向新舞台，希望让更多人认识双人滑的魅力。」

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