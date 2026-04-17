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赛车｜GT欧洲赛法国站率先封王 区天骏带著胜利进军WEC世锦赛

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更新时间：10:00 2026-04-17 HKT
发布时间：10:00 2026-04-17 HKT

香港车手区天骏（Antares）联同荷兰籍队友哈托格（Loek Hartog）及意大利籍队友佩拉（Riccardo Pera），驾驶Rutronik Racing的97号保时捷战车，于2026年GT世界挑战赛欧洲赛（GT World Challenge Europe）法国保罗列卡（Paul Ricard）揭幕战中先拔头筹，勇夺铜杯（Bronze Cup）冠军。这场胜仗为他今季的双线征途打响头炮，亦为本周末转战意大利出战FIA世界耐力锦标赛（WEC）首站打下一支强心针。

避开起步乱局 狂放抛离对手90秒

经过季前及比赛周逾10小时的长途测试，97号车组累积了庞大数据，并成功转化为排位赛的强势表现，取得铜杯第3位起步。这亦是区天骏在GT欧洲赛中，除2023年斯帕24小时耐力赛（Spa 24 Hours）获全场排位赛资格外，至今取得的最佳起步位置。

正赛首圈各组别频频发生意外，负责起步的区天骏成功避开乱局，发挥稳健，在交棒予佩拉时稳守组别第3，期间更造出全场所有铜级车手中的最快圈速。

随著赛事推移，排在前面的两部铜杯战车先后被罚，令97号保时捷顺势升上榜首。区天骏与队友随后保持「清白之身」未有犯错，加上一直受食物中毒困扰的哈托格咬紧牙关「顶硬上」，顺利完成最后两段赛程，最终三人合力以抛离次名逾90秒的绝对优势率先冲线。

告别新人阶段 剑指年度总冠军

今季是区天骏第2年征战这项欧洲顶级GT赛事，他期望在去年的基础上再接再厉，改善表现不稳的毛病以圆冠军梦。他在赛后表示：「我们来到法国参加 GT 欧洲赛的赛季揭幕战，不再是以新人的身份，而是要在去年的基础上学习，并以赢得年度冠军为目标。我们在这一仗拥有合适的车手组合和比赛心态，在竞争激烈的赛事中成功执行赛前所定下的策略。这是我们所有车手和车队共同努力的成果，我对他们深表感激。我相信这一场胜利为我们余下的 GT 欧洲赛赛事建立了一套基准，我们会全力延续这份动力。」

双线发展 转战WEC争取佳绩

区天骏今季将双线发展，除了GT欧洲赛，重头戏将是驾驶Garage 59车队的10号麦拿伦720S LMGT3 Evo战车，征战WEC世锦赛。对于即将在意大利伊莫拉（Imola）举行的WEC揭幕战，Antares充满信心：「没有甚么比带著奖杯开启一段新旅程来得更好。我期待将这份动力带到那里，并在世锦赛首战中力争佳绩。」

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