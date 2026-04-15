七榄｜All Blacks抵御压力出击争胜 用哈卡舞连结球队各民族成员

香港国际七人榄球赛周五开锣，Adidas周三（11日）特意邀请榄球劲旅纽西兰队（All Blacks）4位球员和港队七榄成员男子队的丹马克（Max Denmark)和女子队的韦诺莳（Rosie Wright)出席活动，分享经验和与参加者大玩小游戏。

用哈卡舞连接球员和人民

All Blacks今次有迪伦高里尔（Dylan Collier)、奇尔拉沙亚（Kele Lasaqa)、阿古亚罗高里索亚（Akuila Rokolisoa）以及罗迪历苏奴（Roderick Solo）出席活动并分享个人经验，亦与港队榄球代表丹马克和韦诺莳和现场的参加者玩榄球小游戏。就Adidas的「You Got this」精神，阿古亚被问到在发生失误时要如何重新专注相信自己时，他提到会深呼吸，并让自己更加集中，忘掉先失误并做好调整，继续做好接下来的工作。

而迪伦高里尔也提到纽西兰队的特色哈卡舞（Haka)对他们的意义：「通常我们在赢得锦标赛会跳哈卡舞，而我们现在跳的哈卡舞很特别，他实际上是特别创作的，因为我们虽然都是纽西兰人（Kiwi)，但我们是来自不同的地方不同的民族，比如萨摩亚人、斐济人等，一直以来海洋是连接我们的纽带，而我们的哈卡舞就是关于这样，将每个人连结起来，成为今天的All Blacks和纽西兰人。」

哈卡舞可以用于连结球队中不同民族的球员。摄影：魏国谦

迪伦高里尔坦言这件黑色球衣本身就代表了肩负的压力，但这种压力是一种荣幸。摄影：魏国谦

穿上All Blacks球衣是一种光荣的压力

活动后他们接受本报访问，迪伦高里尔被问到今次来到香港有什么目标的时候，他则言言每一次穿上球衣的时候就是为了胜利，而提到All Blacks作为世界一线的榄球队，对于香港的榄球发展有什么看法或建议时，他指随着榄球运动成为奥运项目，有更多的资金投入到这个运动中，仍有非常多优秀的球队崛起，例如西班牙队，而对于香港的榄球发展他表示：「我认为越多的人去帮助球队，他们也会变得更好，而对于香港而言好的教练当然有帮助，但这是一个学习曲线，你学习得越快就越能成为一至高水平的球队，并需要从经验中学习。」

而被问及球队在面对更加多国家崛起，竞争亦更为激烈时不会感到有压力，迪伦高里尔则坦言：「我认为压力是一种荣幸，这件黑色球衣本身就代表了我们肩负的压力，我们的国家热爱榄球，所以我们穿上这件球衣时，我们便要承受比期望能赢以及其他地方的压力，其他地方的崛起固然会令我们感到更大的压力，但能够穿上这件黑色球衣，对我们而言亦是一种荣幸，因为有很多年轻的孩子和人们也能够在我们的位置上。」

记者/摄影：魏国谦