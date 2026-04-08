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剑击世青赛｜前女重世少铜牌得主陈海琳 吴海谛 以及同场的男重队 寄望团体赛发威

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更新时间：20:26 2026-04-08 HKT
发布时间：20:26 2026-04-08 HKT

两位女子重剑前世少铜牌陈海琳及吴海谛，周三早上在巴西里约热内卢举行的世界青少年剑击锦标赛，在「升组」至「青年组」下未能复制之前成绩，可望在香港时间周四晚的女佩青年组团体赛能争取佳绩。

吴海谛去年入选全运会女重团体赛，对年轻的她获益良多。资料图片
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吴海谛（右）在全运会跟师姐佘缮妡（左）及陈渭泠（中）合作团体赛。资料图片
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吴海谛（左）去年在全运会测试赛中。资料图片
吴海谛（左）去年在全运会测试赛中。资料图片

今届世青赛来到尾声，日前已完成花剑及佩剑的各项比赛，香港时间周二晚展开重剑的比赛；女子青年组佩剑共有167人参加，港队4位代表有2位前世少铜牌，包括2022年的陈海琳及去年的吴海谛，还有队友李懿颖及吴琬琳。

吴海谛32强一分险胜成人组世界排名第9乌克兰剑手

4人中以全运团体赛代表、16岁的吴海谛成绩最好，她在小组以5胜1负总排名第29跻身正赛128强，并先后击败巴拉圭、西班牙、及乌克兰剑手入16强对乌克兰的Alina Dmytruk，港将以9:14见负，无缘再上奖台，值得一提，他在32强以12:11险胜世界排名第9的18岁乌克兰一姐Anna Maksymenko。

现正在美国读书的陈海琳（右）视江旻憓（左）为偶像。资料图片
现正在美国读书的陈海琳（右）视江旻憓（左）为偶像。资料图片
资料图片
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现正在美国读书的陈海琳在128强不敌新加坡的Elle Meihui Koh，李懿颖及吴琬琳分别在128强不敌中国队剑手。

男子青年组重剑共有203人参加，港队代表其中3人是去年历史性夺得世青团体铜牌功臣的袁诺文、高映川及黄至皓，还有队友徐启哲，他们在小组赛后，在正赛64强打起，结果成绩最好是黄至皓，他在32强以10:15不敌俄罗斯的Ilya Lobikin。徐启哲在32强以9:15 不敌美国的Nathaniel Wimmer，袁诺文及高映川同于64强下马。各人休息一天，在香港时间周四晚的青年组团体赛可望再争上奖台。

记者：徐嘉华

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