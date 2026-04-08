泰国分龄泳赛｜港将徐奕祺破男子50蛙香港纪录 林韵晴两日两破分龄女子香港记录夺双金
更新时间：17:59 2026-04-08 HKT
发布时间：17:59 2026-04-08 HKT
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香港泳坛小将在泰国分龄游泳锦标赛大放异彩。18岁的男将徐奕祺今早（周三）在男子50米蛙泳初赛游出27.63秒，打破香港纪录并以首名晋级。同样18岁女将林韵晴则在过去两日先后于100米及200米蛙泳打破香港分龄纪录，为港队增添两面金牌。
徐奕祺今早出战泰国分龄游泳锦标赛男子50米蛙泳初赛，他以27.63秒完成赛事，不单以小组首名晋级，更以0.01秒之差打破麦世霆去年在夏季世界大学生运动会创下的香港纪录。
女将林韵晴同样表现抢镜，林韵晴过去两日（6-7号）先后于100米及200米蛙泳打破香港分龄纪录 ，分别将纪录推前0.07秒和1.4秒 ，为港队夺得两面金牌。
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