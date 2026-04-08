七人榄球｜香港斐济友谊赛 港队先开纪录获强心针 达阵功臣韦确特放弃英国国籍正申请特区护照 望参加亚运会

香港男子七人榄球队周三在香港足球会跟世界级的斐济队进行友谊赛，港队共有4人成功「达阵」，包括年仅20岁的英泰混血儿韦确特（Matthew Rickard），连队中「大师兄」李卡度也睇好他能入选下周五在启德展开的香港国际七人榄球赛，香港出生的韦确特正办理中国香港特区护照，期望9月能代表香港出战亚运会。

港斐周三的友谊赛，港队先开纪录下以38:69反负，「大师兄」李卡度赛后坦言对球队是支「强心针」，他说：「斐济是一支好难打的世界级球队，能在他们身上拿到38分，给予我们莫大信心在下周争取『Melrose银剑赛』的『三连冠』（对中国及日本）」。

李卡度大赞韦确特进攻能力强

李卡度大赞在港斐一战的最后一位成功「达阵」的韦确特的进攻能力好强，香港出世、13岁到英国读中学的Matthew亦是去年全运会金牌功臣之一，现已放弃英国国籍，正申请特区护照的他说：「从小时候父亲带我去打小型榄球已爱上这运动，以我的年纪能跟有机会在世界级的斐济队入波，像梦想成真，希望这个入球能令我入选到下周的香港国际七人榄球赛，甚至是亚运会。」

徐嘉华摄

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全运入波功臣房杰锋有信心入选

同样争取入选香港国际七人榄球赛的还有全运会入波功臣房杰锋，去年失落香港七榄赛入选名单的「房杰」期望能再入选，他说：「相对于去年，我自己进步好大，无论在防守、沟通上，都有进步，希望能取得香港国际七人榄球赛的入选名单中。」

李卡度是港队中灵魂人物。徐嘉华摄

李卡度（中）在友谊赛中。 徐嘉华摄

李卡度：在香港七榄赛50周年赢得「Melrose」「三连霸」 意义好大

港队将于今届香港国际七人榄球赛再次出战「Melrose银剑赛」争取「三连冠」，对手同样是日本及中国队，李卡度表示今年正值香港国际七人榄球赛50周年，夺冠意义特别：「今年撞正50周年，50周年对我们总会意义好大，作为球员能帮到榄球整个社群争取到Melrose冠军，令好多人开心外，亦可以借此启发更多小朋友打榄球；今日对斐济，加强我们不会信心，希望下周对中国及日本时打得更好。」香港七榄赛的港队参赛名单将于周日（12号）公布。

记者/摄影：徐嘉华