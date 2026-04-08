Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

七人榄球｜香港斐济友谊赛 港队先开纪录获强心针 达阵功臣韦确特放弃英国国籍正申请特区护照 望参加亚运会

即时体育
更新时间：17:12 2026-04-08 HKT
发布时间：17:12 2026-04-08 HKT

香港男子七人榄球队周三在香港足球会跟世界级的斐济队进行友谊赛，港队共有4人成功「达阵」，包括年仅20岁的英泰混血儿韦确特（Matthew Rickard），连队中「大师兄」李卡度也睇好他能入选下周五在启德展开的香港国际七人榄球赛，香港出生的韦确特正办理中国香港特区护照，期望9月能代表香港出战亚运会。

港斐周三的友谊赛，港队先开纪录下以38:69反负，「大师兄」李卡度赛后坦言对球队是支「强心针」，他说：「斐济是一支好难打的世界级球队，能在他们身上拿到38分，给予我们莫大信心在下周争取『Melrose银剑赛』的『三连冠』（对中国及日本）」。

李卡度大赞韦确特进攻能力强

李卡度大赞在港斐一战的最后一位成功「达阵」的韦确特的进攻能力好强，香港出世、13岁到英国读中学的Matthew亦是去年全运会金牌功臣之一，现已放弃英国国籍，正申请特区护照的他说：「从小时候父亲带我去打小型榄球已爱上这运动，以我的年纪能跟有机会在世界级的斐济队入波，像梦想成真，希望这个入球能令我入选到下周的香港国际七人榄球赛，甚至是亚运会。」

徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄

全运入波功臣房杰锋有信心入选

同样争取入选香港国际七人榄球赛的还有全运会入波功臣房杰锋，去年失落香港七榄赛入选名单的「房杰」期望能再入选，他说：「相对于去年，我自己进步好大，无论在防守、沟通上，都有进步，希望能取得香港国际七人榄球赛的入选名单中。」

李卡度是港队中灵魂人物。徐嘉华摄
李卡度是港队中灵魂人物。徐嘉华摄
李卡度（中）在友谊赛中。 徐嘉华摄
李卡度（中）在友谊赛中。 徐嘉华摄

李卡度：在香港七榄赛50周年赢得「Melrose」「三连霸」 意义好大

港队将于今届香港国际七人榄球赛再次出战「Melrose银剑赛」争取「三连冠」，对手同样是日本及中国队，李卡度表示今年正值香港国际七人榄球赛50周年，夺冠意义特别：「今年撞正50周年，50周年对我们总会意义好大，作为球员能帮到榄球整个社群争取到Melrose冠军，令好多人开心外，亦可以借此启发更多小朋友打榄球；今日对斐济，加强我们不会信心，希望下周对中国及日本时打得更好。」香港七榄赛的港队参赛名单将于周日（12号）公布。

记者/摄影：徐嘉华

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
饮食
6小时前
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT
02:00
宏福苑听证会︱宏泰消防水喉工声称水缸水掣由另一工人关闭 被大律师踢爆即改口：系我闩嘅
社会
7小时前
65岁欧阳震华家族喜迎新成员 晒百日宴照片自爆身份转变 BB显福相身上挂满金器
65岁欧阳震华家族喜迎新成员 晒百日宴照片自爆身份转变 BB显福相身上挂满金器
影视圈
6小时前
01:09
伊朗局势｜美伊将于巴基斯坦谈判 停火后首两只船舶通过霍尔木兹海峡︱持续更新
即时国际
28分钟前
东铁男女逃票「交足戏」断正 神同步「这表情」 网民怒吼：罚太轻！｜Juicy叮
东铁男女逃票「交足戏」断正 神同步「这表情」 网民怒吼：罚太轻！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
宏福苑听证会︱第二轮聆讯召开
宏福苑听证会︱同意「只要大火前曾检测 火警钟响会救返好多人」 消防承办商认有责︱持续更新
社会
2小时前
全红婵报警︱网暴不断饱受精神伤害 二沙体育中心：反对畸形饭圈文化
全红婵报警︱网暴不断饱受精神伤害 二沙体育中心：反对畸形饭圈文化
即时中国
5小时前
红磡新海滨正式开放！270度无遮挡视维港美景 附出入口位置/前往方法
红磡新海滨正式开放！270度无遮挡视维港美景 附出入口位置/前往方法
好去处
2026-04-07 13:15 HKT
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
饮食
2026-04-07 09:00 HKT