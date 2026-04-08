世界桌球锦标赛｜港将傅家俊外围赛大胜泰国一姐10：1 张家玮惜败无缘次圈

周二（7日）在谢菲尔德英国体育学院继续上演世界桌球锦标赛外围赛。港将傅家俊（Marco）首圈赛事，全场打出三Que「破百」，以局数10：1轻取泰国「一姐」勒查露（Mink Nutcharut） 。另一港将张家玮则被逆转，最终在决胜局以9：10惜负英格兰球手卡提（Ashley Carty），无缘晋级次圈。

目前世界排名85位的傅家俊首圈大战女子「 世二」 勒查露。傅家俊开局手感火热，分别打出4Que，100、94、74及105度，一口气连赢四局。虽然勒查露在第5局以60：36扳回一局，但Marco随即以72：27、59：58、64：32及65：27的比分回敬「一姐」， Marco以局数8：1的大幅领先勒查露。去到第10局傅家俊更轰出一que137度，再取一局。第11局Marco以75：1锁定胜局，最终以10：1轻取对手，晋级次圈，将于周五（10日）迎战威尔斯小将戴维斯（Liam Davies）。

世界排名87位的港将张家玮面对英格兰的卡提 。张家玮先以局数4：5落后。张家玮调整过后突然爆发，在第10和12局分别打出2Que 114度及128度，扳回两局 ，更在尾段领先局数9：8，可惜港将随后连输两局1：69及0：94，最终以局数9：10惜败卡提，首圈出局。