网球｜薛斯柏斯称不再与球手拍拖 前度芭杜莎「笑喊」emoji回应

曾经被誉为网坛「金童玉女」的芭杜莎（Paula Badosa）与薛斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），虽然已在去年七月再度分手，但两人之间的故事似乎仍未完结。近日，薛斯柏斯在社交媒体上直言，自己不会再与网球运动员拍拖，结果引来前女友芭杜莎以四个「笑喊」emoji回应，火药味甚浓，显然对前度的言论不以为然。

拒绝再与球手拍拖

这对被球迷合称为「Tsitsidosa」的网坛情侣，因无法承受职业生涯带来的压力，去年已是第二度分手。薛斯柏斯目前已另结新欢，与前大学网球手、现为模特儿的Kristen Thoms交往。

近日，这位前世界第三的希腊球手在社交媒体上回答球迷提问，当被问到会选择与网球手还是非网球手拍拖时，他毫不犹豫地回答：「非网球手的女友。相信我，即使你不想承认，但（球手之间）总会有竞争性存在。」

芭杜莎不屑回应

言论一出，显然触动了芭杜莎的神经。她直接在该帖文下留了四个「笑喊」emoji，没有留下只言片语，但其不屑之情已溢于言表，似乎在暗示「英雄所见略同」，又或是在嘲讽对方的说法。

事实上，薛斯柏斯的母亲茱莉亚早前接受访问时，亦曾剖析两人关系破裂的原因。她坦言：「他们的关系从头到尾都很复杂。一方面，她（芭杜莎）令他（薛斯柏斯）分心，影响了网球；另一方面，分手对他的打击也很大。」

分手后取消关注杜交媒体

据西班牙杂志《¡Hola!》的知情人士透露，两人分手的导火线是去年温布顿双双首圈出局，职业上的不顺及伤患困扰，最终影响了他们的感情。消息指，这是一个「健康的、没有第三者」的成熟决定。

分手后，芭杜莎与薛斯柏斯已在社交媒体上互相取消关注。去年十一月，芭杜莎庆祝28岁生日时，更高调戴上写著「性感单身」（Sexy and single）的彩带，正式宣告回复单身，似乎早已将这段感情放下。