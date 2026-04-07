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剑击世青赛｜港队花剑女团以第8名完赛 林浩朗领军男团以12名作结

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更新时间：15:24 2026-04-07 HKT
发布时间：15:24 2026-04-07 HKT

在巴西里约热内卢举行的世界青少年剑击锦标赛周一（6号）上演青年组花剑团体赛，港队女团16强决一剑绝杀韩国闯入8强，但之后以23:44不敌头号种子美国，转战排名战先后负俄罗斯及法国以第8作结。而由个人赛冠军林浩朗领军的男团则在16强不敌加拿大，最终名列第12。

港队花剑女团由黄纯一、樊宝㦤、梁𣪧侨及黄诺颐组成。FIE图
港队花剑女团由黄纯一、樊宝㦤、梁𣪧侨及黄诺颐组成。FIE图
港队花剑女团第8完成。FIE图
港队花剑女团第8完成。FIE图

港队花剑女团第8完成 男团以12名作结

港队花剑女团由黄纯一、樊宝㦤、梁𣪧侨及黄诺颐组成，首圈先以45:27勇挫秘鲁晋身16强斗韩国，而双方斗得相当火热数次打成平手，最后交由黄诺颐守尾门，并在第9局决一剑中以8:7击败对手，助港队以36:35绝杀韩国闯入8强斗有「双料」冠军刘婕琳坐阵的美国，但港队最终以23:44不敌美国，其后转战排名赛先后对俄罗斯及法国皆告负，最终以第8完赛。

花剑男团由早前夺男花青年组冠军林浩朗。FIE图
花剑男团由早前夺男花青年组冠军林浩朗。FIE图
男团最终名列12名作结。FIE图
男团最终名列12名作结。FIE图

而花剑男团方面，由早前夺男花青年组冠军林浩朗领军，伙拍刘晋延、王哲及蔡子乐出战，港队在32强以45:26大胜马来西亚，在16强斗加拿大，港队曾一度取得领先，但之后被加拿大反超，在尾段港队曾一度将分差收窄至2分，可惜未能乘胜追击以41:45惜败，其后在排位赛中先挫德国，但其后先后不敌匈牙利和乌克兰，名列第12名。
 

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