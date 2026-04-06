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WST巡回锦标赛｜赵心童10:3大胜卓林普夺冠 成史上首位单季球员系列赛3冠球手

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更新时间：15:49 2026-04-06 HKT
发布时间：15:49 2026-04-06 HKT

中国桌球名将赵心童周日在桌锦巡回锦标赛曼彻斯特站决赛，对上世界排名第一位卓林普，赵心童今战延续强势表现最终以10:3勇挫卓林普，收下今季第4冠，兼成为史上首位单季球员系列赛3冠的球手。

赵心童单季3夺球员系列赛冠军创历史

赵心童在本周在淘汰赛表现强势，此前仅失5局，今场赵心童延续火热状态，首节便4度「起迫」并以5:3领先，到下半节卓林普状态稍微回暖，但多次打失关键球，而赵心童也把握机会直落连赢5局，最终以10:3大胜「世一」卓林普，收下今季第4冠，亦赢得今季第3个球员系列赛冠军，成为史上首位达成此成就的球员。

赵心童赛后表示：「卓林普是我最喜欢的球员，他是一名很出色的球员，能和他打决赛并幸运地赢到，对我来说是一个意义非凡的时刻。今场对我而言很重要。因为我不想在决赛输。」而卓林普亦大赞赵心童表现出色，并坦现自己今场失准也对自己的表现感失望。
 

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