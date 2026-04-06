剑击世青赛｜无负去年转全职训练 何承谦如愿首夺世少冠军

男子花剑少年组「世一」何承谦首登世少冠军王座！他在香港时间周一早上在巴西里约热内卢的世界青少年剑击锦标赛的男花「少年组」决赛，以15:10击败南韩的Choi Jian，夺得他个人首面世少金牌，赛后，他提到上月在FIE利马大奖赛爆冷入8强，令他信心增强不少，成就今仗世少封王。

何承谦（左二）虽然身材不及其他剑手，但胜在用脑，给他打出一片天。FIE图

何承谦首度成为世少冠军。FIE图

17岁的「细孖」何承谦以高姿态亮相今届赛事，就连司仪在他封王后也提到他在利马的「威水史」，「细孖」说：「利马一仗确实给我带来很大动力，曾有一段时间没甚么奖拿到，我自己也有些犹豫，利马也给我自信。」

利马大奖赛 世界排名升至42 「细孖」是FIE世界排名头50内年纪最细

值得一提的是「细孖」在2个多星期前的秘鲁利马大奖赛从外围赛打至正赛8强，途中曾击败世界排第11的埃及剑手Mohamed Hamzavio 及世界排第8的前世界冠军马连尼（Tommaso Marini），其成人组世界排名由原来的105位升至现时的42，他亦是世界排名头50位内年纪最细一位。

何承谦挟世一头衔冲世少金牌，终于顺利夺冠。FIE图

去年决定暂停拔萃男书院的学业，转做全职运动员的「细孖」进步神速，他在2月已夺亚青「少年组」个人赛银牌，今次在巴西更上一层楼，在比赛中更以不失一场夺「世少」冠军。在今次决赛的第一节比赛中「细孖」领先南韩对手12:8时，当时只剩下6秒，他在场上等下一节再打，但对手趁港将放松时刺下一剑，抢了一分。

男子花剑「少年组」决赛，何承谦（左）跟南韩对手（右）有不少埋身战。FIE图

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今仗世少成复仇之战

「细孖」谈到这场面时也说：「其实是有点嬲对手趁机刺一剑，但场边教练叫我不要被这情景影响，所以在第2节再上时，我已没再想那一剑，终于取得冠军。」港将更开心是在8强以15:4大胜中国的Lin Youlong，一报2月亚青赛决赛败仗之仇。

林浩朗今届首夺男花青年组冠军。FIE图

何承谦这面世少金牌，是今届第2金（第一金是男花青年组冠军林浩朗），亦是男子花剑队历来第5面奖牌（包括4金1铜）—先后由「剑神」张家朗（2017年青年组金牌）、郑铁男（2022年少年组金牌）、陆浚诺（2024年少年组铜牌）及今届的林浩朗（青年组）及何承谦（少年组）两面金牌。

记者：徐嘉华