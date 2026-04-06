剑击世青赛｜继林浩朗一日前夺青年组冠军 何承谦大热夺少年组冠军

男子花剑少年组排名第一的何承谦首登世界青少年锦标赛冠军奖台！他在香港时间周一早上在巴西里约热内卢举行的世少锦标赛的男花「少年组」决赛，以15:10击败南韩的Choi Jian，夺得他个人首面世少金牌，这亦是继林浩朗在一日前夺「青年组」金牌后，香港男花队包办2项个人赛冠军宝座，是港队第一次。

17岁 的「细孖」何承谦以高姿态亮相今届赛事，他既是FIE少年组「世一」，亦是上月利马大奖赛首度跻身FIE成人组比赛的8强，世界排名由原本的105位升至现时的42位，是世界排名头50位内年纪最细的一人，他亦在2月亚青赛夺「少年组」银牌。

何承谦在上月利马大奖赛打出惊喜。FIE图

今年参加世青的「少年组」比赛，他赛前已表明非金不要，事实上在今仗从小组赛已表现身价，他以小组6战6胜，以总排名第一杀入正赛64强，并先后以大比数击败意大利、法国、土耳其、中国及日本剑手入决赛，对南韩的Choi Jian。

首节进攻后不慎跌倒台下

何承谦在决赛一开局已打出5:1的威势，随后将比分拉开至11:5，此时，「细孖」一次进攻后不慎失脚跌倒在台下，幸没大碍，并以12:9领先第一节，休息一分钟后，左拗的何承谦继续采主动进攻，最终以15:10摘下他个人首面「世少」金牌。

「大孖」32强止步

值得一提，何承谦的孖生哥哥何承沣亦有参加今次「世少」的比赛，可惜在32强以15:11不敌日本的Masashi Maeda。同样在32强止步还有许皓竣，他以5:15不敌最终亚军Choi Jian。

女佩杨书涵日前在少年组夺银。FIE图

港队在今届暂累积了2金1银，功臣包括男花林浩朗的「青年组」金牌及女佩杨书涵的「少年组」银牌；而港队在世界青少年剑击锦标赛的奖牌亦增至第12面。

林浩朗将于香港时间周一晚联同队友出战男花「青年组」团体赛，力争另一面奖牌。

记者：徐嘉华