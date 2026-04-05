棍网球｜港队大丰收 包办五个赛项锦标

由中国香港棍网球总会主办的「2026 香港青少年棍网球公开赛」，一连两天假香港仔运动场、香港仔运动场人造草地足球场，以 及黄竹坑游乐场人造草地足球场三个场地举行。东道主香港在赛事 6 个组别中囊括 5 项锦标，于 U8 及 U10 混合组、U12 女子组、U16 男子及女子组封王。

香港U16 男子队胜出一刻开心冲入场内。公关图片

香港U16 男子组在决赛中。公关图片

今次赛事吸引来自 6 个国家及地区，总共 58 支青少年队伍同场较量。比赛设 U8 混合组、U10 混合组、U12 男女子组及 U16 男女子组六个不同组别，参赛球队除了主队中国香港外，更有来自澳洲、中国多个省市、中华台北、韩国及日本之青少年队伍。

U16 女子组同样夺金而回。公关图片

U16 女子组夺冠。公关图片

受到天雨影响，两天赛事均有延误的情况，但并未阻碍球手争胜的决心。在最受注目的 U16 组别，港队在女子组赛事以小组全胜姿态跻身周日的八强，并以 9：5 击败来自日本的 J Connection LAX 杀入准决赛，之后再以 9：4 击退来自上海的木兰 Mulan。

决赛港队 面对上海 Lynx，由张悦琴在首节先开纪录，第二节被客军扳平。易边后，上海队再次入球反超前 2：1，落后的港队表现沉著，张悦琴再进一球追平比数。港队在第三节尾声及第四节，分别 由李芷芯及陈亭羽号射入 1 球及 2 球，最后以 5：2 赢得锦标。教练许嘉希表示：「这次比赛 我们有 3 个目标，第一是耐性，第二是纪律，即是跟从我们平时练习的战术，第三就是享受比 赛，决赛时她们表现出来的心理质素都很好，在受伤的情况仍然能沉著应对。」

U16 男子组冠军的香港队。公关图片

男子 U16 组别，港队在小组赛三战全胜，以小组第一名跻身半准决赛，今天在八强先以 19：3 击败深圳 Eternal Lacrosse Club，准决赛再以 11：7 击败上海 Lynx。决赛港队与中华 台北的 CT Training Squad 的对战大部份时间落后，除了第一节以 4：3 领先，第二节即被对 手反超前 5：7，第三节继续落后 7：9，幸而港队在最后一节苦追之下以 11：10 一分之微险 胜。

教练周旨航表示：「决赛最后赢一分是有些惊险。这场比赛对手实力不俗，虽然我们一开 始领先，但之后被对手控制了节奏，所以在第二、三甚至第四节大部份时间都是处于落后的劣 势，幸而球队并未有于弃，一分一分地追上来，并且打出新的战术部处，最后在关键时候入球 取得胜利。」

U8 混合组冠军队伍：香港队。公关图片

U10 混合组冠军队伍：香港队。公关图片

U12 女子组冠军队伍：香港队。公关图片

是届赛事亦标志着香港棍网球发展的重要里程碑，比赛名称由过往的「香港棍网球公开赛」正 式转型为「香港青少年棍网球公开赛」，定位亦由以往以成人组别为主，转为聚焦青少年六人 赛发展，期望建立更具系统性的培训及竞技平台，培育新一代棍网球运动员，为香港以至亚洲 区棍网球运动的长远发展奠定基础，向已成为 2028 奥运项目的六人赛进发。

另外，本届赛事获国际棍网球联会及亚太区棍网球联盟官方认可，属具国际专业认证地位之青 少年赛事，进一步巩固香港在亚洲青少年棍网球发展中的指标性角色与区域影响力。