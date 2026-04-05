国家队孙颖莎王曼昱会师决赛 王楚钦首闯乒乓世界杯决赛今晚将斗松本辉空

澳门乒乓世界杯2026，今日会上演男女单四强战和决赛，上午女单四强国家队「一姐」 孙颖莎及世界排名第二的星将王曼昱分头胜出，今晚决赛两人将上演「中国打吡」。下午男单四强「一哥」王楚钦以4：1击败卫冕冠军卡达拉奴（Hugo Calderano），首次闯入这项赛事决赛，今晚将与日本新星松本辉空争冠。

今日上午进行的女单四强战，「一姐」孙颖莎面对德国老将莎比妮云达（Sabine Winter） 。她以直落四局（11：6）、（11：6）、（11：3）及（11：5）轻取对手。而「世二」王曼昱对阵南韩球手申裕斌，王曼昱先以（11：8）取下一局，之后申裕斌突然爆发，连胜两局13：11，局数反超2：1。随后王曼昱调整状态以（11：6）、（11：7）及（11：5）连赢三局，最终胜局数4：2，成功打入决赛会师莎莎，为国家队锁定赛事头两名。两位将于今晚19：30的决赛上映「中国打吡」。

而下午进行的男单四强战，「一哥」王楚钦上两届均四强止步，今次在面对世界第三的巴西名将卡达拉奴，王楚钦以（11：7）、（11：3）、（11：7）连赢三局，虽然卡达拉奴第四局回敬11：6，局数追近至1：3。王楚钦于第五局顶住压力以12：10取胜，以局数4：1晋级决赛。王楚钦今晚20：15将于决赛对上日本新星松本辉空。