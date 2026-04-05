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剑击世青赛｜「左拗」花剑手林浩朗谈下一个目标：希望取得如张家朗及蔡俊彦一样的成就

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更新时间：13:23 2026-04-05 HKT
发布时间：13:23 2026-04-05 HKT

继「剑神」张家朗后，相隔9年，本月才满19岁的男花新紥师弟林浩朗香港时间周日早上勇夺金牌！浩朗在花剑「青年组」决赛对埃及世界成人组排名第10的杜巴（Abdelrahman Tolba）毫无惧色，在第一节3分钟比赛还未完下，快手快脚以15:5大胜，夺得港队今届「第一金」，这亦是继家朗在2017夺「青年组」金牌后的第2人。

林浩朗（左二）在决赛以大比赛胜世界排名第10的埃及剑手Abdelrahman Tolba（左一），首夺世青赛「青年组」金牌。FIE图
林浩朗（左二）在决赛以大比赛胜世界排名第10的埃及剑手Abdelrahman Tolba（左一），首夺世青赛「青年组」金牌。FIE图
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林浩朗（左）跟张家朗及蔡俊彦一样，都是左拗剑手。FIE图
林浩朗（左）跟张家朗及蔡俊彦一样，都是左拗剑手。FIE图

「左拗」剑手浩朗大胜世界排名比自己高近100位的剑手

跟家朗及「世一」蔡俊彦（Ryan）同样是「左拗」的林浩朗赛后表示：「十分戏剧性，这是我剑击生涯第一面青年组世界冠军，非常兴奋。」确实十分戏剧性，浩朗先在小组6战6胜，以总排名第5入正赛128强，先后击败保加利亚、阿联酋、菲律宾、日本、俄罗斯及意大利剑手入决赛，对住世界排第10的杜巴，牌面上无得比，今季才开始参加FIE成人组世巡赛的他，世界排名109位，比对手足足低100位；但没想到浩朗甫决赛开始已采出以快打慢的主动动攻，结果在第一节（每节3分钟）还未完己大比数封王。

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林浩朗（左）打剑时有「世一」蔡俊彦的影子。FIE图
林浩朗（左）打剑时有「世一」蔡俊彦的影子。FIE图

赛后，大会司仪问他是否以「速度」制胜，他表示：「对的，赛前已想好要一开局就向前攻对方，这打法有利我的发挥。」

问他下一个目标，林浩朗坦言：「下一个目标是希望取得如Ryan及家朗一样的成就。」

今年一月巴黎站世界杯团体赛，林浩朗（右二)跟张家朗（右起)、蔡俊彦及郑铁男齐夺金牌。FIE图
今年一月巴黎站世界杯团体赛，林浩朗（右二)跟张家朗（右起)、蔡俊彦及郑铁男齐夺金牌。FIE图
今年一月的巴黎世界杯团体赛，港队（白衫)勇夺金牌。FIE图
今年一月的巴黎世界杯团体赛，港队（白衫)勇夺金牌。FIE图

林浩朗为人熟悉，是今年一月初跟家朗及Ryan以及郑铁男一齐夺得FIE巴黎站世界杯团体金牌，他曾说过这个奖对他好重要，当时已期望今届世青赛能染指奖牌。

浩朗4岁开始参加剑击暑期兴趣班，入了Ryan同一个剑会，中一、二开始跟Ryan练剑至今成为港队队友，难怪Ryan也将浩朗夺冠的消息放在自己的Ig上恭贺对方。

港队历来第11面奖牌

连同林浩朗周日这面男花「青年组」个人赛金牌及女佩杨书涵日前的「少年组」个人赛银牌，港队历来暂累积11面奖牌，包括「剑神」张家朗于2017年夺的青年组金牌，浩朗是历史第2面，男花的话，就是历来第4面，包括郑铁男2022年「少年组」金牌及陆浚诺2024年「少年组」铜牌。

浩朗仍未完比赛，他将于周一香港埘间晚上出战「青年组」的团体赛，争取另一面奖牌。

记者：徐嘉华

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