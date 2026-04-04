桌球巡回锦标赛｜卓林普10:4轻取罗拔臣首闯决赛

世界排名第一的「准神」卓林普（Judd Trump），在曼彻斯特举行的桌球巡回锦标赛中，以10:4的绝对优势横扫澳洲名将罗拔臣（Neil Robertson），生涯首次杀入该项赛事的决赛。

半程已领先7:1

卓林普在周五的比赛初段已著火，一上来便打出87、94及113度，连取三局，写下连得294分的惊人纪录。他在下午阶段结束时，已遥遥领先至7:1。

尽管手握巨大优势，但面对曾两度夺冠的罗拔臣，卓林普在晚间阶段未有松懈。虽然罗拔臣一度连追两局，将比分拉近至3:7，但卓林普随即再打出87及75度连取两局，再度拉开至领先9:3率先叫胡。最终，他再取一局，以10:4取胜。

决赛都谁都要赢

卓林普赛后表示：「我开局头三局打得很好，但之后状态有所下滑，很高兴最终能成功过关。」他坦言：「其实整个赛事我都受到Cue头问题的困扰。幸运的是我签运不错，加上今场罗拔臣亦有些失准，这就是胜负的关键。」

展望即将来临的决赛及世界锦标赛，卓林普充满斗志：「在这个阶段，你会想击败所有人。无论决赛对手是谁，都将会是一场精彩的比赛。」