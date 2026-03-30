跳水｜全红婵受访落泪 剖白发育期减磅苦况 恳求网民：放过我和家人朋友

国家队跳水运动员全红婵在3月28日刚刚度过了自己的19岁生日，这位年少成名的跳水天后近日在接受大陆媒体访问时，回顾了自己的18岁。谈及过去一年的起伏，她动情之处甚至当场落泪，尽诉面对发育关、网络舆论及自我怀疑的种种辛酸。

发育关难挨 每日一餐仍难减磅

在过去的2025年，最令全红婵感到困扰的莫过于体重问题：「因为别人经常说我体重特别重，我见到体重秤就特别害怕，我就特别伤心。」受大陆媒体《人物》访问时，全红婵情绪激动，一度落泪，委屈表示为了减磅，她甚至每天只吃一餐，饿到头晕眼花，但体重依然「居高不下」。伴随而来的还有外界的闲言闲语。有很长一段时间，全红婵不敢穿心爱的裙子和短裤，只能用长袖长裤遮掩四肢。她害怕面对镜头，甚至连照镜时都会对自己的身形产生抗拒和不满。

拒认「大心脏」 坦言赢牌靠好彩

外界向来封全红婵为「大赛型选手」和「大心脏」，但她本人却极力否认这些标签。她坦言自己其实很害怕挑战，心态并不如外界想像般强大。谈及过往的辉煌战绩，她甚至显得有些缺乏自信：「我承认自己有天赋、够好彩，但我常觉得能赢都是出于侥幸，甚至觉得自己『跳得越来越退步』。」

人红是非多 恳求网民停止网络暴力

自东京奥运一战封神后，全红婵的生活便彻底暴露在聚光灯下。她在接受大陆媒体访问时以「人红是非多」来自嘲处境：过年时大批陌生人涌到其乡下老家「打卡」，就连遗失公仔这种琐碎事也能轻易登上热搜。面对巨大的流量冲击，她无奈表示理解，但当网络言论波及身边人时，全红婵恳求：「我希望大家不要再骂我了，不要骂我家人，也不要骂我的朋友。」

对于未来，刚满19岁的全红婵表示没有想得太远，只求专注当下，「走一步看一步」。她讲道：「当下最想做的就是休息，调整好自己的状态，认真考虑我的未来。没有白走的路，不管是对是错，都是自己的足迹。」