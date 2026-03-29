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F1日本站｜平治「小鲜肉」安东尼利两连胜 成史上最年轻车手榜领先者

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更新时间：18:34 2026-03-29 HKT
发布时间：18:34 2026-03-29 HKT

平治车队的19岁意大利「小鲜肉」卡美安东尼利（Kimi Antonelli）在周日的F1日本站，凭借一次关键的安全车时段，力压一众强敌，连续第二站夺得分站冠军，并成为F1史上最年轻登上车手榜榜首的人。

安全车成致胜关键

今仗的转捩点发生在第22圈，哈斯车队的奥利华贝文（Oliver Bearman）发生严重意外，触发安全车出动之时。当时，安东尼利是前列车手中，唯一尚未进站换胎的车手，而他的主要竞争对手，包括麦拿伦的皮亚斯利（Oscar Piastri）和其平治队友佐治罗素（George Russell），均已完成换胎。
这次安全车的出动，让安东尼利得以在「免费」的情况下完成换胎，所花费的时间远少于其他对手，从而保住了其领先位置。

罗素感难以置信

最终，安东尼利顺利将领先优势带回终点，皮亚斯利及法拉利的陆克莱（Charles Leclerc）分列二、三名，而罗素则屈居第四。当罗素意识到自己将连续第二场比赛被这位年轻队友击败时，他在车队通讯中无奈地叹道：「难以置信！」

安东尼利认同自己有运

凭借这场胜利，安东尼利不仅成为了F1历史上最年轻的车手榜领跑者，更在积分榜上，以9分优势领先其队友罗素。安东尼利赛后则谦虚地表示：「感觉很好，现在考虑总冠军还为时过早，但我们正走在正确的道路上。比赛中，我的起步非常糟糕，需要检查一下发生了什么。但后来我很幸运，因为安全车让我处于领先位置，之后的速度简直令人难以置信。」

尽管有外界质疑安东尼利是凭运气取胜，但平治车队方面则认为，即使没有安全车，安东尼利亦有很大机会夺冠。他们解释：「当时车队正计划让安东尼利在赛道上多跑几圈才进站，而当时他的圈速，比那些已换上新胎的车手更快，车队相信他即使正常进站，亦能以领先姿态重返赛道。

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