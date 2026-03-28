七榄｜香港国际七人榄球赛50周年 港队男女将剑指再登颁奖台

香港一年一度的榄球盛事，国际七人榄球赛2026将于4月17-19日在启德主场馆上演，周六（28日）适逢七榄的50周年纪念日，特意重返赛事发源地香港足球会，更邀请到1976年赛事的香港队队长莱特（Bob Lloyd)，重现当时的入场式，以纪念赛事50周年这个特别时刻。

七榄50周年 港会再现1976年开球礼

今次50周年纪念活动特意重返赛事1976年首届举办地香港足球会，并重现当时参赛队伍的入场仪式，压轴出场有当时的港队队长莱特带领香港各界代表组成港队一同进场，并在最后主持踢球开球礼，以此纪念香港国际七人榄球赛举办50载。

香港七榄男子队成员李卡度（左）、房𠎀锋（右）摄影：魏国谦

港队七榄男子队剑指银剑三连霸

而香港七榄代表队最近亦完成和山东队的集训，男子队成员李卡度表示今次集训对球队应付香港七榄相当重要，教练希望改善和做到的东西也应用到，所以也希望在七榄可以有好的表现：「进攻方面其实好多时制造好多机会去达阵，但睇返之前嘅比赛我哋可能把握力唔系好高，所以我觉得我哋经过山东集训后，希望把握力有增强，入多啲波达阵多啲比大家睇，希望到时可以呈现到一个唔同嘅香港队比大家睇。」李卡度也透露在完结香港七榄后将会到欧洲集训备战亚运，剑指连续三届金牌，而今届也希望可以在香港七榄50周年这个特别日子完成银剑三连霸，而上届未能代表港队出战七榄的房𠎀锋也有信心可以代表港队出战今届赛事，也表示在山东期间球队表现很好和有不少新东西，期待到时可以表现到给现场观众。

香港七榄女子队成员庄嘉欣（左）、陈颖（右）。摄影：魏国谦

庄嘉欣盼银剑赛卫冕 有信心亚运再攞牌

而女子队方面，庄嘉欣表示今届会以卫冕银剑为目标：「上年我哋击败咗哈萨克同埋泰国，今年对手就有丹麦同泰国，我哋都系会以卫冕为目标啦，希望到时可以打到自己嘅水准。」而经历过和山东队的集训后陈颖则认为收获良多，因对手的体格和技术上也可以令球队有所进步，庄嘉欣也补充表示也可以籍集训和球队在全运后可以有一个实战的机会，令球队可以再配合一下。上届亚运女子队亦摘得一面铜牌，而对于今届亚运庄嘉欣则直言更有信心：「我自己就比之前更有信心，好希望可以剑指奖牌，比起上届今届我哋嘅阵容更加好，上届唔少主力伤出啦，今届佢哋返咗嚟，之后又有苗颂雅嘅加入，所以今年都期待可以之后嘅比赛打到好表现，去到亚运可以再袋多个奖牌。」

记者/摄影：魏国谦