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启德体育园｜启德体育园主场馆扬威国际  荣膺「2025年度最佳球场」亚洲第一、全球第八

即时体育
更新时间：17:03 2026-03-23 HKT
发布时间：17:03 2026-03-23 HKT

知名体育场馆数据网站 StadiumDB.com 今日（23日）公布第16届「2025年度最佳体育场」（Stadium of the Year 2025）公众投票结果。香港启德体育园主场馆以 5,970 分位列全球第八，成为本届名单中排名最高的亚洲区球场。

开合式上盖及多用途设计成入选关键

启德主场馆在是次全球票选中跻身前十，主要与其建筑规模、地理位置及多用途设计有关。据结果公布，建于启德机场旧址的体育园项目总造价约为 38.6 亿美元。主场馆可容纳 5 万名观众，建筑上配备了开合式上盖及具特色的外墙结构，并面向维港海滨。
在实际运作上，主场馆除了作为足球及榄球（如香港国际七人榄球赛）的专用场地外，其设计亦兼顾了举办大型演唱会及文化活动的需求。据内地媒体引述的数据指出，启德体育园在启用首年的全球门票销量排行榜中位列世界第三、亚洲第一。这种结合体育与娱乐的高频率使用模式，加上完善的硬体配套，使其在评选中获得不少投票者的支持。

摩洛哥球场包办全球冠亚军 智利球场列第三

本年度的全球三甲位置中，首两名均由正积极升级体育基建的摩洛哥夺得，冠军由摩洛哥拉巴特的Stade Prince Moulay Abdellah以14,481分的较大优势胜出，亚军则是获得10,453分、摩洛哥丹吉尔的Grand Stade de Tanger，智利圣地牙哥的 Claro Arena 仅以60分之差屈居第三。

内地体育场馆表现亮眼 三大球场跻身全球前二十

除了香港的启德体育园，多个中国内地新建体育场馆亦在此次评选中取得佳绩，共有三座球场成功跻身全球前二十名单。其中，由知名建筑事务所 Zaha Hadid Architects 参与设计的西安国际足球中心以 3,470 分位列第11位，是内地排名最高的场馆；紧随其后的是位于广州的大湾区体育中心体育场，以 3,012 分排名第12位。此外，山西的吕梁新区体育中心体育场亦凭借 2,011 分的成绩占据第16位。
 

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