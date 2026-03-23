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世界室内田径锦标赛｜姬莉贺坚逊800米夺冠 夺生涯首个室内世界冠军

即时体育
更新时间：11:55 2026-03-23 HKT
发布时间：11:55 2026-03-23 HKT

里约奥运800米冠军姬莉贺坚逊（Keely Hodgkinson）周日于波兰世界室内田径锦标赛最后一天，于女子800米决赛以破大会纪录的1分55秒30夺冠，拿下个人职业生涯首个室内世界冠军头衔。

缔造个人历史

24岁的姬莉在决赛中没有给对手任何机会。她从鸣枪一刻便一马当先，全程领先，最终以1分55秒30冲线，刷新了赛会纪录。这项壮举，正是在她五年前首次赢得成年组赛事冠军的同一座托伦（Torun）体育场内完成，对她而言意义非凡。

英国队丰收一夜 霍金逊领衔闪耀

英国在世界室内田径锦标赛最后一日丰收，在姬莉夺冠前一个小时，她的训练伙伴贝尔（Georgia Hunter Bell）在1500米同样赢得其首个世界冠军。此外，歌迪莉（Molly Caudery）亦在女子撑竿跳成功夺金。

上月才破世界纪录

姬莉近期的状态可谓势不可挡，上月在列文（Lievin）打破了女子800米世界室内纪录，当时她的成绩为1分54秒87。她以1.34秒的巨大优势，击败了瑞士银牌得主奥黛丽·韦罗（Audrey Werro），美国选手艾迪生·威利（Addison Wiley）则获得铜牌。

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